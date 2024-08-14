Удаление – отговорка? Легенда Рейнджерс пояснил причины поражения от Динамо

Легендарный экс-форвард «Рейнджерс» Крис Бойд проанализировал вчерашнее поражение команды из Глазго в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов от «Динамо» (0:2), после которого шотландский гранд завершил борьбу в лучшем турнире континента.

«Даже до красной карточки «Рейнджерс» играли не очень хорошо. Лучшие команды в ведущих странах доминируют в игре с мячом и могут удерживать его в течение длительного времени. Я не вижу этого в «Рейнджерс», все сводится к длинным передачам и скоростным забегам. Когда у вас есть игроки, которые лучше, чем у соперника, вам нужно удерживать мяч».

«Легко обвинить во всем красную карточку. «Рейнджерс» нужно играть намного лучше. Филипп Клеман говорил об улучшении, но я его еще не видел. Игра против «Хартс» была не очень хорошей, было 45 минут хорошей игры против «Мотеруэлла», но в итоге они держались. Сейчас они вылетели из Лиги чемпионов, которая была бы огромным шансом вложиться в команду и заработать деньги. «Рейнджерс» сейчас не в лучшем положении».

«Болельщики «Рейнджерс» привыкли наблюдать, как они доминируют в шотландском футболе – сейчас кажется, что «Селтик» будет доминировать еще долгое время. Слово «проект» использовалось в отношении «Рейнджерс». Могу вам сказать, что «Рейнджерс» как футбольный клуб никогда не был проектом и никогда им не будет, им нужно побеждать. Вот где будет нарастать давление. Людям будет нужно время, но вы его не получите».

«Вокруг витает негатив, вы сыграли вничью в своей первой игре в чемпионате, вы вылетели из Лиги чемпионов. Последнее, что нужно «Рейнджерс», – это чтобы все усугубилось и имело эффект домино», – сказал 40-летний Бойд.

Напомним, накануне в стане «Рейнджерс» на 50-й минуте был удален Жефте, после чего «Динамо» воспользовалось численным преимуществом и забило в ворота хозяев поля два безответных мяча, что помогло киевлянам выйти в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов.