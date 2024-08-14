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  4. Удаление – отговорка? Легенда Рейнджерс пояснил причины поражения от Динамо
Лига чемпионов
14 августа 2024, 18:55 |
1035
2

Удаление – отговорка? Легенда Рейнджерс пояснил причины поражения от Динамо

Крис Бойд дал понять, что «Рейнджерс» не заслужил прохода дальше в Лиге чемпионов

14 августа 2024, 18:55 |
1035
2
Удаление – отговорка? Легенда Рейнджерс пояснил причины поражения от Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Бойд

Легендарный экс-форвард «Рейнджерс» Крис Бойд проанализировал вчерашнее поражение команды из Глазго в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов от «Динамо» (0:2), после которого шотландский гранд завершил борьбу в лучшем турнире континента.

«Даже до красной карточки «Рейнджерс» играли не очень хорошо. Лучшие команды в ведущих странах доминируют в игре с мячом и могут удерживать его в течение длительного времени. Я не вижу этого в «Рейнджерс», все сводится к длинным передачам и скоростным забегам. Когда у вас есть игроки, которые лучше, чем у соперника, вам нужно удерживать мяч».

«Легко обвинить во всем красную карточку. «Рейнджерс» нужно играть намного лучше. Филипп Клеман говорил об улучшении, но я его еще не видел. Игра против «Хартс» была не очень хорошей, было 45 минут хорошей игры против «Мотеруэлла», но в итоге они держались. Сейчас они вылетели из Лиги чемпионов, которая была бы огромным шансом вложиться в команду и заработать деньги. «Рейнджерс» сейчас не в лучшем положении».

«Болельщики «Рейнджерс» привыкли наблюдать, как они доминируют в шотландском футболе – сейчас кажется, что «Селтик» будет доминировать еще долгое время. Слово «проект» использовалось в отношении «Рейнджерс». Могу вам сказать, что «Рейнджерс» как футбольный клуб никогда не был проектом и никогда им не будет, им нужно побеждать. Вот где будет нарастать давление. Людям будет нужно время, но вы его не получите».

«Вокруг витает негатив, вы сыграли вничью в своей первой игре в чемпионате, вы вылетели из Лиги чемпионов. Последнее, что нужно «Рейнджерс», – это чтобы все усугубилось и имело эффект домино», – сказал 40-летний Бойд.

Напомним, накануне в стане «Рейнджерс» на 50-й минуте был удален Жефте, после чего «Динамо» воспользовалось численным преимуществом и забило в ворота хозяев поля два безответных мяча, что помогло киевлянам выйти в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов.

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Глазго Рейнджерс Рейнджерс - Динамо Динамо Киев Лига чемпионов удаление (красная карточка)
Алексей Сливченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 2
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Gargantua81
Фенербахче вчера играя дома получил большинство после удаления у соперника, но не смотря на это пропустили гол и проиграли.
Игра в меньшинстве не приговор, но Рейнджерс решили риснуть и в меньшинстве начали играть агрессивнее чем до того. А Динамо только и нужно было пространство. 
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