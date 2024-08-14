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Лига чемпионов
14 августа 2024, 14:38 | Обновлено 14 августа 2024, 14:54
620
0

Сергей МИЗИН: «Шовковский не прогадал с заменами»

Бывший защитник «Динамо» считает, что киевляне по праву прошли «Глазго»

14 августа 2024, 14:38 | Обновлено 14 августа 2024, 14:54
620
0
Сергей МИЗИН: «Шовковский не прогадал с заменами»
ФК Динамо Киев

В повторном поединке квалификации Лиги чемпионов футболисты киевского «Динамо» взяли верх над «Глазго Рейнджерс» и пробились в следующий раунд.

Бывший игрок сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями о вчерашнем противостоянии в Шотландии:

- Сейчас среди болельщиков не утихают споры, пробились бы киевляне дальше, если бы не удаление в составе хозяев в начале второго тайма. Однако имеем то, что имеем. Не исключаю, что «Глазго Рейнджерс» заслуживал лучшей участи, но реалии таковы, что именно «Динамо» за какой-то шаг до основной части самого престижного футбольного турнира в Европе.

- И все же, почему до удаления Жефте игра «Динамо» не производила целостного впечатления, киевлянам явно не хватало смелых решений?
- Скорее всего, игроки чувствовали груз ответственности и поэтому больше заботились, чтобы сохранить свои владения нетронутыми. Много усилий было сосредоточено на разрушительных функциях и не случайно, что выдвинутый вперед Ванат находился на голодном пайке. Вот почему дело до угроз у ворот хозяев не доходило.

- В обороне на этот раз сыграли лучше?
- Чувствовалось, что динамовцы хорошо поработали над просчетами, допущенными в первом поединке, в частности, когда гости часто прессинговали юного стопера Михавко, заставляя того ошибаться. Вчера Тарас действовал значительно увереннее и вместе со своим партнером по обороне Поповым были одними из лучших на поле. На высоте был и наш вратарь Бущан.

- На ваш взгляд, второе предупреждение Жефте было справедливым?
- 50 на 50. Это было решение арбитра, который находился неподалеку от верховой дуэли бразильца с Караваевым.

- Чем вы можете объяснить, что, оказавшись в большинстве, динамовцы не сразу завладели инициативой?
- Психологией. Киевляне долгое время больше заботились о защите, а тут довольно неожиданно появился шанс сосредоточиться на наступлении. Нужно было сделать определенные перестроения. Ситуация начала выходить из под контроля хозяев после проведенных рулевым гостей Александром Шовковским замен. Киевляне перевели игру в нужное им русло, наладили игру в пас, начало проявляться их преимущество в функциональной подготовке. Как вишенка на торте – голы как раз свежих игроков Пихаленка и Волошина. По ходу матча динамовцам пришлось терпеть, далеко не все получалось, но все закончилось хеппи-эндом, – сказал Мизин.

Ранее экс-арбитр ФИФА объяснил удаление игрока «Рейнджерс» в матче против «Динамо».

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Сергей Мизин Динамо Киев Глазго Рейнджерс Александр Шовковский Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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