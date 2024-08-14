ВИДЕО. Тайсон забил супергол со штрафного, но его ПАОК драматично проиграл

Вечером 13 августа прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Греческий ПАОК принимал шведский Мальме после ничьей в первой игре (2:2).

Бразилец Тайсон, экс-игрок Шахтера, на 21-й минуте забил супергол с штрафного с фланга, сравняв счет (1:1).

Хозяева поля проиграли матч против Мальме (3:4 в овертайме), при этом гости спасли игру на 90+7 минуте, а затем забили в дополнительном экстратайме.

Греческий ПАОК дальше сыграет в Q4 Лиги Европы против Целе из Словении или Шемрок Роверс из Ирландии (1:0 в первом матче)

Шведский Мальме вышел в Q4 Лиги чемпионов, где соперником будет чешская Спарта из Праги.

Лига чемпионов 2024/25

3-й раунд квалификации. Ответные матчи, 13 августа

ПАОК (Греция) – Мальме (Швеция) – 3:4 (д.в.) (первый матч – 2:2)

Голы: Тайсон, 21, Кулиеракис, 43, Живкович, 45+4 – Нанаси, 10, 45, Зеттерстрем, 90+7, Кристиансен, 99

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