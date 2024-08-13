Цифры и факты. Важнейшие события 2-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 2-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» празднует 3-ю викторию кряду (мячи 7-3).

Киевляне забивают «Вересу» в общем 10 игр подряд, а в гостях – во всех 9.

Безничейная серия динамовцев достигает 10 матчей (+9-1).

Николай Шапаренко становится автором 950-го гола «Динамо» на чужих полях. Кроме того, он забивает 70-й мяч бело-синих под руководством Александра Шовковского в УПЛ и 80-й – во всех турнирах, а также личный 25-й в динамовских рядах (ЧУ – 19, КУ – 2, ЕК – 4).

Виталий Буяльский поражает ворота 25-го клуба элитного дивизиона.

Капитан динамовцев, ставший автором 20-го гола своей команды в гостевых баталиях с ровенчанами, забивает 58-й мяч за бело-синих в чемпионатах Украины и, обойдя Артема Милевского, выходит на 7-е место в бомбардирском рейтинге киевлян.

«Шахтер» прерывает три свои домашние серии: беспроигрышную из 10 игр (+9=1), победную и голевую – из 9. Последний раз горняки уступали соперникам в родных стенах 12 ноября 2023 года – 1:3 с «Днепром-1», а теряли очки и не забивали 24 ноября 2023-го - 0:0 с… «Полесьем».

Дончане обходятся без голов во всех трех встречах с житомирянами.

50-й матч УПЛ в рядах оранжево-черных проводит Ефим Конопля.

«Полесье» обновляет личное достижение, продлив голевую серию до 6 игр.

«Карпаты» повторяют два рекорда УПЛ. Львовяне становятся 4-й командой одержавшей первую крупную победу во 2-м матче и нанесшей премьерный разгром гостям в дебютной игре на своем поле.

Голевой счет «Карпат» в элитном дивизионе на 129-й минуте открывает 19-летний хавбек Артур Шах.

Амбросий Чачуа забивает первый мяч в чемпионатах Украины после паузы в 7 лет 26 дней. Последний раз он поражал ворота соперников 16 июля 2017 года в домашнем поединке «старых» «Карпат», чьи ряды Амбросий тогда защищал, со «Звездой».

«Кривбасс» зарабатывает 3-ю кряду «баранку» в гостях (мячи 1-7).

Криворожцы становятся 9-й командой, потерпевшей 35 крупных поражений на чужих полях.

«Заря» 3-й раз в истории стартует с двух побед, а «Черноморец» – 7-й с двух поражений.

«Моряки» проигрывают 4-й матч подряд (мячи 0-6).

Сине-черные терпят 40-е поражение в УПЛ под руководством Александра Бабича.

Одесситы обходятся без ничьих в общем 15 игр кряду (+2-13), а в родных стенах – 12 (+4-8).

«Моряки» продлевают свою серию без забитых мячей до 392-х минут.

«Черноморец» не знает побед в поединках с «Зарей» 11 матчей подряд (=3-8).

Общая безголевая серия одесситов в поединках с луганчанами достигает 316 минут, а домашняя - 378.

Мяч, забитый Эдуардо Герреро, оказывается 50-м, пропущенным Артуром Рудько в чемпионатах Украины.

«Рух» празднует 30-ю викторию в УПЛ. При этом желто-черные одерживают свою самую крупную победу в элитном дивизионе, а «Оболонь» терпит самое крупное поражение.

Подопечные Виталия Пономарева проводят 30-й сухой матч в чемпионатах Украины.

«Ворскла» одерживает 15-ю победу с крупным счетом на чужих полях и 1-ю в УПЛ под руководством Сергея Долганского (в 15-й игре).

Бело-зеленые прерывают свою серию с пропущенными мячами, которая составила 11 матчей. Последний раз полтавчане играли на «ноль» 9 марта 2024 года – 1:0 в гостях с «Черноморцем».

«Левый берег» уже во второй игре терпит первое крупное поражение в элитном дивизионе.

Все три поединка «Колоса» с «Ингульцом» в родных стенах завершаются со счетом 0:0.

Ковалевцы обновляют личный антирекорд, продлив домашнюю безвыигрышную серию до 8 матчей (=4-4).

«Ингулец» обходится без голов во всех шести встречах с «Колосом» – 540 минут.

Петровцы проводят 20-й сухой матч в УПЛ.

«Александрия» побеждает на старте сезона 5-й год подряд (мячи 10-3).

ЛНЗ обновляет два клубных достижения, продлив общую безничейную серию до 9 матчей (+6-3), а домашнюю – до 7 (+4-3).

Завершаются два рекордных сериала черкасщан: победный – из 4-х игр и сухой – на 308-й минуте.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Артем Челядин («Ворскла»), 50-й – Бенито («Заря»), Семен Вовченко («Верес») и Алексей Сыч («Рух»), 1-й – 11 игроков, в том числе 6 легионеров.

В 8-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Руслан Бабенко («Полесье»), в 7-м – Владислав Вакула («Заря»), Никита Кравченко и Артем Шабанов (оба – «Александрия»), в 5-м – Марьян Мысык («Ингулец»), в 4-м – Алексей Гуцуляк, Богдан Леднев (оба – «Полесье»), Олег Очеретько, Юрий Тлумак (оба - «Карпаты»), Александр Пихаленок («Динамо») и Александр Филиппов («Александрия»).

20-й мяч в УПЛ забивает Николай Шапаренко, 15-й – Эдуардо Герреро, 5-й – Артем Челядин, 1-й – Клайвер Габриел и Артур Шах (оба – во 2-й игре).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Павел Полегенько («Карпаты»), в 3-й – Сергей Чоботенко («Полесье»), во 2-й – Игорь Краснопир («Рух») и Амбросий Чачуа («Карпаты»).

5-ю пенальтийскую дуэль из 7, в том числе 4-ю подряд, выигрывает Александр Кемкин.

10-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Дмитрий Ледвий, 1-й – Иван Пахолюк (во 2-й игре).

40-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Львова Александр Шандор.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ