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Лига чемпионов
13 августа 2024, 09:48 |
1353
0

Экс-игрок Динамо и Рейнджерс назвал вероятный исход второй игры команд

Олег Кузнецов – об ответном матче соперников в раунде Q3 Лиги чемпионов

13 августа 2024, 09:48 |
1353
0
Экс-игрок Динамо и Рейнджерс назвал вероятный исход второй игры команд
УАФ. Олег Кузнецов

Бывший защитник «Динамо» Киев и шотландского клуба «Глазго Рейнджерс» Олег Кузнецов поделился ожиданиями от второй игры команд в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов после ничьей 1:1 в первом поединке:

– Перед первой игрой я говорил, что Динамо пройдет Рейнджерс. И все к этому шло, просто не удалось удержать счет, который устроит динамовцев. Сейчас у обеих команд шанс на проход 50/50.

Класс футболистов Динамо индивидуально и командно намного выше Рейнджерс. В матчах с Партизаном мы увидели, как классно Динамо держит мяч внизу, раскатывая на контратаках. Что-то сверхъестественное в исполнении Рейнджерс мы точно не увидим в Глазго. Удивить Динамо они не смогут.

– Вы раньше играли на «Хэмпден Парк», знаете, что там ожидает нынешнее поколение киевлян. Сможет ли Динамо психологически выдержать давление этого стадиона?

– В команде собраны опытные игроки, поэтому фактор шотландских болельщиков не очень повлияет на команду.

– Кто из игроков вам больше всего понравился в первом матче. На кого стоит надеяться в Глазго?

– Я бы хотел отметить среднюю линию. Шапаренко, Буяльский, Пихаленок неплохо выглядели. Тот же Ярмоленко также. Мы видели, как Брагарь и Волошин добавили свежести. Кто кого переиграет в центре поля, тот и выигрывает матч.

– Рейнджерс в первом матче пытался играть в свой футбол, но свалился на навесы, что позволило спастись. На своем поле шотландцы могут понестись?

– Я думаю, что будет закрытая игра. Рейнджерс – очень сыроваты сейчас. По большому счету, команда только вкатывается в сезон, сыграли только два тура в чемпионате (Динамо лишь одну игру провело, – прим.). Каждая из команд попытается поймать соперника на ошибке.

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Олег Кузнецов (футбол) Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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