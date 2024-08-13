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Кубок Украины
Прикарпатье
12.08.2024 14:00 – FT 0 : 1
Буковина
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Кубок Украины
13 августа 2024, 05:22 |
52
0

Прикарпатье – Буковина – 0:1. Быстрая контратака. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го предварительного этапа Кубка Украины

13 августа 2024, 05:22 |
52
0
Прикарпатье – Буковина – 0:1. Быстрая контратака. Видео гола и обзор матча
ФК Буковина. Максим Гирный

12 августа состоялся матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины между командами Прикарпатье и Буковина.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе MCS Рух в Ивано-Франковске. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 53-й минуте забил Максим Гирный после удачной контратаки.

Кубок Украины. 2-й предварительный этап, 12 августа

Прикарпатье Ивано-Франковск – Буковина Черновцы – 0:1

Гол: Гирный, 53

Видеообзор матча:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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