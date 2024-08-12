Директор Александрии: «У нас могли оказаться большинство игроков Днепра-1»

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько рассказал об изменениях в команде и о кадровой политике клуба в летнее межсезонье:

– Мы хотели разбавить нашу молодежь опытными игроками. Молодые смогут подтянуться за старшими, и мы получим неплохую банду. Я пришел в Александрию в разгар трансферного окна, поэтому не было у нас длительной подготовки к нему.

Мы готовились без Ермакова, Мартынюка, Шулянского, которые были на Олимпиаде вместе с тренерским штабом. Мы очень хорошо усилились из Александрии-2. Очень много перспективной молодежи. Правда, мало провели тренировок и матчей в оптимальном сочетании. Только к концу Александрия начала готовиться в полном составе.

Авагимян? Артур – однозначно часть нашего проекта. У нас идет внутренний диалог с Авагимяном. Мы не получили никакого конкретного предложения на него. Но рассчитываем на Авагимяна. Он находится в расцвете сил и может серьезно помочь Александрии.

Сейчас трое футболистов на разные позиции нам интересны. Это уже не внутренний рынок. По ним трудно договариваться из-за такой особенности, как военные действия в Украине. Да, прилеты по Украине срывали потенциальные переходы. Поэтому приходилось с первого выбора переключаться на следующего кандидата. Как реагировали легионеры? Следует отдать должное Беззере, Джованни, Кампушу. Они – суперпрофи. Даже когда случаются истории, они нам не делают нервы.

Кто еще мог оказаться в Александре? Я лично общался с большей частью Днепра-1, они могли оказаться в Александрии. Условные Адамюк, Когут, Кинарейкин были нам интересны. Рамик Гаджиев? Он рассматривал возможность присоединиться к нам, но желает попробовать себя за пределами Украины. Его активно хотело большинство команд УПЛ. Александрии он не отказал. Если не будет вариантов за границей – все возможно. Мы пригласили неплохих молодых исполнителей: Баденко, Хан, Макаренко. Эти ребята вызывались в разные сборные. Мы считаем их очень перспективными.

Степанюк? Лично я с Русланом никаких переговоров не проводил. Было понятно, что Версс довольно долго находился в переговорах, Еще до того, как я подумал об изменении места работы. При всем уважении к Руслану, Александр Филиппов для нас – лучшая опция с точки зрения усиления позиции центрфорварда. Саша уступил в бомбардирской гонке только Сикану и Ванату. Они нам априори недоступны. Филиппов – топ-человек и профессионал, который покажет, что Александрия сделала правильный выбор.

Руслан Ротань – профессионал, полностью погруженный в тренировочный процесс. С ним комфортно поработали. Мы посмотрели очень много опций. Все, кто нас интересовал, они у нас. Некоторые кандидатуры отсеялись. По другим продолжаются переговоры. Кадровое звено в клубе было усилено. Team-менеджер, четыре тренера в академию зашли, тренер по физподготовке Евгений Барышников. В тренерский штаб помогать Руслану Ротаню пришел Алексей Антонов. Мы хотели бы иметь в распоряжении таких игроков, как Михайленко или Сигеев, но это вопрос договоренностей между двумя клубами. Первый тур Александрия пропускала. Это однозначно нам в плюс. Базовая дата была 10 августа, а в связи с турниром четырех получили еще несколько дней на подготовку.

Общаясь с президентом Иваном Кузьменко, мы пришли к выводу, что имеем полностью укомплектованную команду для выполнения самых высоких задач. Ребята хорошо изучили требования тренерского штаба. Футбол Руслана Ротаня очень непрост, требует времени для восприятия. Я не буду говорить, что мы выигрываем УПЛ, но за еврокубки можно вести борьбу. Поверьте мне, наш тренерский штаб точно не ждал третий сезон, чтобы показать максимум. Руслан Ротань по своей натуре – максималист. Он потребует в каждой игре работать на максимум. Наша команда по многим параметрам выглядит лучше наших конкурентов, имеющих больший ресурс. Да, этого подбора игроков должно хватить, чтобы команда на дистанции не забуксовала. Я на это очень надеюсь. Мы сделали максимум, чтобы так было. Дальше все зависит от тренерского штаба.