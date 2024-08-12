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  4. КОПОЛОВЕЦ: «В Глазго динамовцы не должны наступить на те же грабли»
Лига чемпионов
12 августа 2024, 22:56 |
270
0

КОПОЛОВЕЦ: «В Глазго динамовцы не должны наступить на те же грабли»

Бывший игрок «Карпат» оценил шансы «Динамо» в ответном матче Лиги чемпионов

12 августа 2024, 22:56 |
270
0
КОПОЛОВЕЦ: «В Глазго динамовцы не должны наступить на те же грабли»
ФК Минай. Михаил Кополовец

Бывший игрок «Карпат» и «Говерлы» Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от ответного поединка квалификации Лиги чемпионов по футболу между «Глазго Рейнджерс» и киевским «Динамо», который состоится 13 августа в Шотландии:

«В первом поединке этих соперников в Люблине у динамовцев возникли проблемы, потому что они позволили шотландцам втянуть себя в силовую борьбу. Поэтому от игры киевлян и осталось размытое впечатление.

Я думаю, что в Глазго подопечные Александра Шовковского уже не наступят на те же грабли, потому что тогда неприятностей не избежать, учитывая, какие шотландцы опасны в родных стенах.

Прежде всего, надо позаботиться об умелом выходе из-под прессинга, использовать всю ширину поля и своей активностью заставлять фланговых защитников хозяев забыть о подключении вперед. Также следует минимизировать потери мяча на своей половине поля.

Как по мне, в составе киевлян больше мобильных и креативных футболистов. Это должно пригодиться. Я ставлю на «Динамо» – 60 на 40».

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции в Шотландии.

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Михаил Кополовец Динамо Киев Глазго Рейнджерс Рейнджерс - Динамо инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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