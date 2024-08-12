КОПОЛОВЕЦ: «В Глазго динамовцы не должны наступить на те же грабли»

Бывший игрок «Карпат» и «Говерлы» Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от ответного поединка квалификации Лиги чемпионов по футболу между «Глазго Рейнджерс» и киевским «Динамо», который состоится 13 августа в Шотландии:

«В первом поединке этих соперников в Люблине у динамовцев возникли проблемы, потому что они позволили шотландцам втянуть себя в силовую борьбу. Поэтому от игры киевлян и осталось размытое впечатление.

Я думаю, что в Глазго подопечные Александра Шовковского уже не наступят на те же грабли, потому что тогда неприятностей не избежать, учитывая, какие шотландцы опасны в родных стенах.

Прежде всего, надо позаботиться об умелом выходе из-под прессинга, использовать всю ширину поля и своей активностью заставлять фланговых защитников хозяев забыть о подключении вперед. Также следует минимизировать потери мяча на своей половине поля.

Как по мне, в составе киевлян больше мобильных и креативных футболистов. Это должно пригодиться. Я ставлю на «Динамо» – 60 на 40».

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции в Шотландии.