Вратарь Рейнджерс: «Сделали много выводов из первого матча против Динамо»

Голкипер «Рейнджерс» Джек Батленд поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (13 августа, 21:45, первый матч – 1:1):

«Из первого матча с «Динамо» мы сделали много выводов. Определенно есть то, что мы могли бы подтянуть. Возможно, мы слишком многое позволяли «Динамо», но мы понимали, как надо действовать тактически, и не чувствовали себя не в своей тарелке.

Уверен, у нас будут возможности создать моменты у ворот соперника, поэтому мы с оптимизмом смотрим на предстоящий матч и с нетерпением ждем его. Конечно же, мы хотим победить. У нас есть амбиции относительно того, чего мы хотим достичь: мы хотим попасть в основной этап Лиги чемпионов».