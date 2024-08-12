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  4. Вратарь Рейнджерс: «Сделали много выводов из первого матча против Динамо»
Лига чемпионов
12 августа 2024, 21:58 |
200
0

Вратарь Рейнджерс: «Сделали много выводов из первого матча против Динамо»

Джек Батленд – о поединке квалификации Лиги чемпионов

12 августа 2024, 21:58 |
200
0
Вратарь Рейнджерс: «Сделали много выводов из первого матча против Динамо»
ФК Рейнджерс. Джек Батленд

Голкипер «Рейнджерс» Джек Батленд поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (13 августа, 21:45, первый матч – 1:1):

«Из первого матча с «Динамо» мы сделали много выводов. Определенно есть то, что мы могли бы подтянуть. Возможно, мы слишком многое позволяли «Динамо», но мы понимали, как надо действовать тактически, и не чувствовали себя не в своей тарелке.

Уверен, у нас будут возможности создать моменты у ворот соперника, поэтому мы с оптимизмом смотрим на предстоящий матч и с нетерпением ждем его. Конечно же, мы хотим победить. У нас есть амбиции относительно того, чего мы хотим достичь: мы хотим попасть в основной этап Лиги чемпионов».

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Джек Батленд Глазго Рейнджерс Динамо Киев Рейнджерс - Динамо Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: Динамо Киев от Шурика
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