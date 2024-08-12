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Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 14:25 | Обновлено 12 августа 2024, 14:28
216
0

ЛНЗ – Александрия. Известны составы на матч

Тренерские штабы команд определились с заявками

12 августа 2024, 14:25 | Обновлено 12 августа 2024, 14:28
216
0
ЛНЗ – Александрия. Известны составы на матч
ФК Александрия

В 15:30 в Черкассах начнется матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный клуб ЛНЗ и «Александрия».

Наставники команд – испанец Андрес Карраско и Руслан Ротань – определились с заявками подопечных на предстоящий поединок.

Напомним, в рамках Украинской Премьер-лиги ЛНЗ и «Александрия» провели между собой два поединка. Оба – в предыдущем сезоне 2023/2024. В Черкассах в матче первого круга соперники разошлись миром – ничья 0:0. В ответной игре во втором круге в Александрии со счетом 2:1 победили черкащане.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Александрия».

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стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Александрия Александрия Руслан Ротань Андрес Карраско
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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