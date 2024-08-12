ЛНЗ – Александрия. Известны составы на матч

В 15:30 в Черкассах начнется матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный клуб ЛНЗ и «Александрия».

Наставники команд – испанец Андрес Карраско и Руслан Ротань – определились с заявками подопечных на предстоящий поединок.

Напомним, в рамках Украинской Премьер-лиги ЛНЗ и «Александрия» провели между собой два поединка. Оба – в предыдущем сезоне 2023/2024. В Черкассах в матче первого круга соперники разошлись миром – ничья 0:0. В ответной игре во втором круге в Александрии со счетом 2:1 победили черкащане.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка ЛНЗ – «Александрия».