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Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 17:05 |
416
1

Шахтер – Полесье. Стали известны стартовые составы

Центральный матч второго тура УПЛ

11 августа 2024, 17:05 |
416
1
Шахтер – Полесье. Стали известны стартовые составы
ФК Полесье

Сегодня, 11 августа «Шахтер» в центральном матче второго тура УПЛ на арене «Левый Берег» в Киевской области примет житомирское «Полесье». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон, Бондаренко, Судаков, Кевин, Педриньо, Траоре

«Полесье»: Волынец, Смоляков, Чоботенко, Далстелла Виале, Михайличенко, Бабенко, Кушниренко, Таллес, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао Соуза

Как и сообщалось ранее, матч пропускает хавбек «Шахтера» Дмитрий Крыськив.

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Шахтер Донецк Полесье Житомир Шахтер - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Burevestnik
нарешті одночасно два Педріньйо !!! 
тепер взнаємо хто із них педріньйоїший.
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