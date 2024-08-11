Шахтер – Полесье. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 11 августа «Шахтер» в центральном матче второго тура УПЛ на арене «Левый Берег» в Киевской области примет житомирское «Полесье». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон, Бондаренко, Судаков, Кевин, Педриньо, Траоре

«Полесье»: Волынец, Смоляков, Чоботенко, Далстелла Виале, Михайличенко, Бабенко, Кушниренко, Таллес, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао Соуза

Как и сообщалось ранее, матч пропускает хавбек «Шахтера» Дмитрий Крыськив.