Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Шахтера пропустит матч против Полесья
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 12:50 | Обновлено 11 августа 2024, 13:24
553
0

Хавбек Шахтера пропустит матч против Полесья

У Дмитрия Крыськива травма

11 августа 2024, 12:50 | Обновлено 11 августа 2024, 13:24
553
0
Хавбек Шахтера пропустит матч против Полесья
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

Сегодня, 11 августа «Шахтер» в матче второго тура УПЛ на арене «Левый Берег» примет «Полесье». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

В этом матче тренерский штаб «Шахтера» не сможет рассчитывать на Дмитрия Крыськива. По информации ТаТоТаке, у него диагностировано растяжение приводящей мышцы.

Травма Крыськива не очень серьезная. Его возвращение к работе в общей группе «Шахтера» ожидается уже на следующей неделе.

В прошлом сезоне на счету Крыськива 5 голов и 6 ассистов в 38 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.

По теме:
Василий КОБИН: «К Мысыку память уже вернулась»
Слюбик рассказал, как получил травму на тренировке Руха
Известный экс-игрок Шахтера завершил карьеру и стал агентом у Шаблия
Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк травма Шахтер - Полесье Украинская Премьер-лига Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Олег Дидух Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Олимпийские игры | 11 августа 2024, 06:05 21
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США

В предпоследний день Олимпиады серебряную награду получила Ирина Коляденко

Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Баскетбол | 10 августа 2024, 16:37 4
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по баскетболу состоится с 27 июля по 11 августа

Кровавая заруба в Лас-Вегасе. В равном бою Богачук уступил Ортису по очкам
Бокс | 11.08.2024, 06:45
Кровавая заруба в Лас-Вегасе. В равном бою Богачук уступил Ортису по очкам
Кровавая заруба в Лас-Вегасе. В равном бою Богачук уступил Ортису по очкам
«У двоих просто паралич». Дерюгина о выступлении на Олимпиаде-2024
Олимпийские игры | 10.08.2024, 23:58
«У двоих просто паралич». Дерюгина о выступлении на Олимпиаде-2024
«У двоих просто паралич». Дерюгина о выступлении на Олимпиаде-2024
Оболонь – Рух – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
Футбол | 11.08.2024, 12:57
Оболонь – Рух – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
Оболонь – Рух – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
09.08.2024, 21:48 16
Олимпийские игры
ФОТО. Лицо Бущана после курьезного ляпа Нещерета в матче Верес – Динамо
ФОТО. Лицо Бущана после курьезного ляпа Нещерета в матче Верес – Динамо
09.08.2024, 21:27 1
Футбол
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
09.08.2024, 17:31
Олимпийские игры
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
09.08.2024, 17:11 16
Олимпийские игры
Верес – Динамо – 1:2. Мяч и ассист Шапаренко, привоз Нещерета. Видео голов
Верес – Динамо – 1:2. Мяч и ассист Шапаренко, привоз Нещерета. Видео голов
09.08.2024, 20:35 1
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
10.08.2024, 08:50 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем