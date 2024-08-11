Хавбек Шахтера пропустит матч против Полесья

Сегодня, 11 августа «Шахтер» в матче второго тура УПЛ на арене «Левый Берег» примет «Полесье». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

В этом матче тренерский штаб «Шахтера» не сможет рассчитывать на Дмитрия Крыськива. По информации ТаТоТаке, у него диагностировано растяжение приводящей мышцы.

Травма Крыськива не очень серьезная. Его возвращение к работе в общей группе «Шахтера» ожидается уже на следующей неделе.

В прошлом сезоне на счету Крыськива 5 голов и 6 ассистов в 38 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.