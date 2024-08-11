Нисикори впервые за 5 лет вышел в полуфинал Мастерса
34-летний японец громко напомнил о себе на турнире в Монреале
Состоялись два четвертьфинальных матча на хардовом Мастерсе в Монреале.
34-летний японец Кеи Нисикори (№576 ATP) оказался сильнее итальянца Маттео Арнальди (№46 ATP) и впервые за 5 лет пробился в полуфинал на турнире такой категории.
В матче 1/2 финала Нисикори сразится против пятого сеяного Андрея Рублева, который выбил из турнира лидера рейтинга ATP Янника Синнера.
Отметим, что Нисикори – бывшая четвертая ракетка мира, в его активе 12 титулов и финал US Open 2014.
Во втором круге Кеи остановил грека Стефаноса Циципаса.
Монреаль. 1/4 финала
Кеи Нисикори (Япония) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:4, 7:5
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