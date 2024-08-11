Бавария победила Тоттенхэм в игре за трофей, Яремчук не забил за Олимпиакос

В рамках подготовки клубов к сезону 2024/2025 в Европе 10 августа состоялось много товарищеских матчей. Среди других результатов обращали на себя внимание, например, противостояние Виталия Миколенко и Артема Довбика в матче «Эвертона» против «Ромы». Или же игры «Жироны» Виктора Цыганкова, «Борнмута» Ильи Забарного и «Олимпиакоса» Романа Яремчука. Также отдельно можно выделить противостояние бывшего и нынешнего клубов Гарри Кейна – «Тоттенгем» встречался с «Баварией».

Интересно, что матч «Тоттенхэма» и «Баварии» проходил в рамках товарищеского турнира Visit Malta Cup. Гарри Кейн не слишком радовался победе над бывшим клубом и отказался поднимать над головой завоеванный кубок, отдав капитанскую повязку Киммиху.

К вашему вниманию результаты всех поединков.

Товарищеские матчи. 10 августа

Боруссия М – Страсбург – 2:0 (первый матч)

Голы: Ранос, 45+1, Нойхаус, 45+16

Боруссия М – Страсбург – 1:0 (второй матч)

Гол: Кляйндинст, 34

Фрайбург – Фиорентина – 2:2

Голы: Грегорич, 115, Филипп, 128 – Кин, 17, Мандргаора, 72

Штутгарт – Атлетик Бильбао – 4:0

Голы: Вамангутика, 11, 49, Демирович, 14, Вольтемаде, 79

Байер – Бетис – 1:1 (пен. 3:1)

Голы: Белоссян, 79 – Хуанми, 51

Брайтон – Вильярреал – 4:0

Голы: Педро, 14, Велбек, 39, 85, Минте, 70

Ланс – Лестер – 3:0

Голы: Данзо, 47, Фюльжини, 52, 56

Ньюкасл – Брест – 1:0

Гол: Барнс, 15

Боруссия Д – Астон Вилла – 2:0

Голы: Джан, 33, пен, Брандт, 35

Аугсбург – Марсель – 1:3

Голы: Гаувелеув, 44 – Луис Энрике, 21, Гринвуд, 23, Харит, 74, пен

Эвертон – Рома – 1:1

Голы: Калверт-Льюин, 61 – Пеллегрини, 39

РБ Лейпциг – ПСЖ – 1:1

Голы: Опенда, 13 – Рамуш, 70

Борнмут – Жирона – 3:2

Голы: Клюйверт, 6, Синистерра, 72, Пэн, Джеббисон, 80 – Стуани, 35, Рока, 50

Тоттенхэм – Бавария – 2:3

Голы: Кулушевски, 1, 62 – Упамекано, 16, Гнабри, 33, Мюллер, 44

Арис Лимассол – Олимпиакос Пирей – 2:4

Голы: Бенгтссон, 78, Саво, 84 – Эбби, 16, Вельде, 21, Биэль, Бакулас, 89

Мальорка - Болонья – 1:1

Голы: Асано, 10 – Кастро, 26

Валенсия – Айнтрахт Ф – 3:2

Голы: Мир, 4, Дуро, 16, Мари, 89 – Мармуш, 8, пен, Дина, 72

Кадис – Лацио – 0:1

Гол: Нослин, 71