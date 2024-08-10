Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Камбэк и 5 голов! Борнмут с Забарным победил Жирону. Цыганков не играл
Товарищеские матчи
Борнмут
10.08.2024 19:15 3 : 2
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 августа 2024, 21:50 | Обновлено 10 августа 2024, 21:54
1731
0

Камбэк и 5 голов! Борнмут с Забарным победил Жирону. Цыганков не играл

Английский клуб победил со счетом 3:2

10 августа 2024, 21:50 | Обновлено 10 августа 2024, 21:54
1731
0
Камбэк и 5 голов! Борнмут с Забарным победил Жирону. Цыганков не играл
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 10 августа, состоялся товарищеский матч между английским «Борнмутом» и испанской «Жироной».

Матч проходил в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Борнмута» вышел украинский защитник Илья Забарный, который провел полный матч. Вингер «Жироны» Виктор Цыганков пропустил матч из-за болезни.

«Борнмут» по ходу матча проигрывал 1:2, однако благодаря голам Синистерры и Джеббисона «вишни» вырвали победу.

Оба клуба завершили предсезонную подготовку. «Борнмут» 17 августа откроет для себя сезон АПЛ матчем против «Ноттингема», а «Жирона» 15 августа в 1-м тура Ла Лиги сыграет с «Бетисом».

Товарищеский матч. 10 августа.

Борнмут – Жирона – 3:2
Голы: Клюйверт, 6, Синистерра, 72, Джеббисон, 80 - Стуани, 35, Рока, 50.

По теме:
Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
Украинское дерби! Довбик впервые выйдет в стартовом составе Ромы
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил историческое подписание нападающего
Луис Синистерра Виктор Цыганков Илья Забарный товарищеские матчи Жирона Борнмут
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 10 августа 2024, 08:50 1
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Черноморец – Заря – 0:1. Луганчане лидируют в УПЛ. Обзор матча
Футбол | 10 августа 2024, 20:20 0
Черноморец – Заря – 0:1. Луганчане лидируют в УПЛ. Обзор матча
Черноморец – Заря – 0:1. Луганчане лидируют в УПЛ. Обзор матча

Минимальная победа Зари в матче чемпионата Украины

Прыжки в высоту. Дорощук завершил выступления в финале Олимпиады
Олимпийские игры | 10.08.2024, 21:23
Прыжки в высоту. Дорощук завершил выступления в финале Олимпиады
Прыжки в высоту. Дорощук завершил выступления в финале Олимпиады
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Баскетбол | 10.08.2024, 16:37
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Олимпийские игры | 10.08.2024, 10:22
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет медаль! Коляденко взяла реванш у Тыныбековой и поборется за золото ОИ
Будет медаль! Коляденко взяла реванш у Тыныбековой и поборется за золото ОИ
09.08.2024, 20:25 64
Олимпийские игры
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
09.08.2024, 17:31
Олимпийские игры
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
09.08.2024, 13:26 8
Футбол
Игрок Ман Сити – сыну Симеоне: «Cкажи отцу, чтобы больше не звонил мне» 
Игрок Ман Сити – сыну Симеоне: «Cкажи отцу, чтобы больше не звонил мне» 
09.08.2024, 14:18 4
Футбол
Экс-звезда Днепра-1 подписал контракт с новым клубом
Экс-звезда Днепра-1 подписал контракт с новым клубом
09.08.2024, 07:36 2
Футбол
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
08.08.2024, 21:50 12
Олимпийские игры
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
08.08.2024, 21:12
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем