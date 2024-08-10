Камбэк и 5 голов! Борнмут с Забарным победил Жирону. Цыганков не играл
Английский клуб победил со счетом 3:2
Сегодня, 10 августа, состоялся товарищеский матч между английским «Борнмутом» и испанской «Жироной».
Матч проходил в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
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В стартовом составе «Борнмута» вышел украинский защитник Илья Забарный, который провел полный матч. Вингер «Жироны» Виктор Цыганков пропустил матч из-за болезни.
«Борнмут» по ходу матча проигрывал 1:2, однако благодаря голам Синистерры и Джеббисона «вишни» вырвали победу.
Оба клуба завершили предсезонную подготовку. «Борнмут» 17 августа откроет для себя сезон АПЛ матчем против «Ноттингема», а «Жирона» 15 августа в 1-м тура Ла Лиги сыграет с «Бетисом».
Товарищеский матч. 10 августа.
Борнмут – Жирона – 3:2
Голы: Клюйверт, 6, Синистерра, 72, Джеббисон, 80 - Стуани, 35, Рока, 50.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) August 10, 2024
⚽️ Stuani
⚽️ Joel Roca
🔴⚪️ #BournemouthGirona pic.twitter.com/9YS2zAGr8J
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