Камбэк и 5 голов! Борнмут с Забарным победил Жирону. Цыганков не играл

Сегодня, 10 августа, состоялся товарищеский матч между английским «Борнмутом» и испанской «Жироной».

Матч проходил в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

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В стартовом составе «Борнмута» вышел украинский защитник Илья Забарный, который провел полный матч. Вингер «Жироны» Виктор Цыганков пропустил матч из-за болезни.

«Борнмут» по ходу матча проигрывал 1:2, однако благодаря голам Синистерры и Джеббисона «вишни» вырвали победу.

Оба клуба завершили предсезонную подготовку. «Борнмут» 17 августа откроет для себя сезон АПЛ матчем против «Ноттингема», а «Жирона» 15 августа в 1-м тура Ла Лиги сыграет с «Бетисом».



Товарищеский матч. 10 августа.

Борнмут – Жирона – 3:2

Голы: Клюйверт, 6, Синистерра, 72, Джеббисон, 80 - Стуани, 35, Рока, 50.