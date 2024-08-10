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Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 13:00 | Обновлено 10 августа 2024, 13:13
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0

Экс-тренер Вереса оценил ужасную ошибку голкипера Динамо Нещерета

Юрий Вирт – о курьезном пропущенном мяче вратарем киевлян

10 августа 2024, 13:00 | Обновлено 10 августа 2024, 13:13
790
0
Экс-тренер Вереса оценил ужасную ошибку голкипера Динамо Нещерета
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Бывший вратарь сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua проанализировал грубую ошибку кипера «Динамо» Руслана Нещерета в поединке 2-го тура чемпионата УПЛ с «Вересом» (2:1), которая привела к пропущенному голу:

– Была банальная передача, как говорится, в никуда от ворот ровенчан. Нещерет мог спокойно дождаться, пока мяч попадет в штрафную и зафиксировать его. Но кипер почему-то решил выбежать за пределы штрафной и сделать пас одному из партнеров. Это было элементарно прогнозируемая игровая ситуация и, видимо, эта легкость и привела к потере концентрации. Нещерет не попал по центру мяча, не обошлось без кикса, и мяч от набегавшего футболиста ровенчан покатился в пустые ворота.

Это даже не грубая, а просто детская ошибка кипера, которая может произойти лишь раз в его карьере. Но, конечно, от этого динамовцам не легче. Ведь после пропущенного мяча поединок в Ровно уже перестал быть для них приятной прогулкой. Хотя кроме этого несчастного случая к Руслану у одноклубников не должно быть претензий. Более того, и полевые игроки гостей были небезгрешны, не реализовав с полдюжины голевых моментов.

Что бы я посоветовал молодому вратарю? Проанализировать допущенный промах и забыть о нем. Это все было вчера, а на сегодняшней тренировке постараться еще с большей требовательностью относиться к выполнению своих обязанностей и доказывать тренерскому штабу, что ты достоин защищать пост №1 своей команды, – рассказал Вирт, который еще до недавно возглавлял ровенский «Верес».

Ранее голкипер «Динамо» Руслан Нещерет прокомментировал свою ошибку в игре против «Вереса».

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Юрий Вирт инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес - Динамо Верес Ровно Динамо Киев Руслан Нещерет
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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