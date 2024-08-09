Вратарь Динамо оценил свою грубую ошибку в матче УПЛ

В матче 2-го тура чемпионата Украины между Вересом и Динамо результативную ошибку допустил вратарь киевлян Руслан Нещерет. Несмотря на это, команда выиграла 2:1.

«Не знаю, что сказать. Хочу извиниться перед командой за ошибку. За то, что начали нервничать. Но нужно быть стойкими, особенно вратарям. Во время матча нужно было сразу забыть ошибку, чтобы не разочаровываться. В конце был сейв, я исправил свою ошибку где-то и мы победили».

«У Вереса хорошая команда, но если бы не моя ошибка, то мы бы спокойно победили».

«Теперь все мысли на матч с Рейнджерс в Лиге чемпионов», – сказал Нещерет.

Отметим, что в минувшем сезоне во втором круге Нещерет допустил результативную ошибку в матче с ЛНЗ, что привело к потере очков.