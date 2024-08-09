Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Динамо оценил свою грубую ошибку в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 20:36 |
546
0

Вратарь Динамо оценил свою грубую ошибку в матче УПЛ

Нещерет пропустил, но киевляне выиграли

09 августа 2024, 20:36 |
546
0
Вратарь Динамо оценил свою грубую ошибку в матче УПЛ
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

В матче 2-го тура чемпионата Украины между Вересом и Динамо результативную ошибку допустил вратарь киевлян Руслан Нещерет. Несмотря на это, команда выиграла 2:1.

«Не знаю, что сказать. Хочу извиниться перед командой за ошибку. За то, что начали нервничать. Но нужно быть стойкими, особенно вратарям. Во время матча нужно было сразу забыть ошибку, чтобы не разочаровываться. В конце был сейв, я исправил свою ошибку где-то и мы победили».

«У Вереса хорошая команда, но если бы не моя ошибка, то мы бы спокойно победили».

«Теперь все мысли на матч с Рейнджерс в Лиге чемпионов», – сказал Нещерет.

Отметим, что в минувшем сезоне во втором круге Нещерет допустил результативную ошибку в матче с ЛНЗ, что привело к потере очков.

По теме:
Верес – Динамо – 1:2. Мяч и ассист Шапаренко, привоз Нещерета. Видео голов
Шовковский выразил недовольство игрой Динамо и оценил ошибку Нещерета
Неожиданная интрига. Динамо в Ровно одержало победу над Вересом
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Руслан Нещерет Верес - Динамо
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
Футбол | 09 августа 2024, 13:26 5
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны

Каталонский клуб не собирается продавать украинца

Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
Олимпийские игры | 08 августа 2024, 21:50 12
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка

Семен Новиков в финале Олимпийских игр одолел Алиреза Мохмадипиани из Ирана

Атлетико подтверждает переход хавбека Челси. Заплатят 40+ млн евро
Футбол | 09.08.2024, 19:46
Атлетико подтверждает переход хавбека Челси. Заплатят 40+ млн евро
Атлетико подтверждает переход хавбека Челси. Заплатят 40+ млн евро
Анонс Олимпиады на 9 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 09.08.2024, 06:23
Анонс Олимпиады на 9 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 9 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Лузан и Рыбачок выиграли медаль в гребном спринте на ОИ-2024 в Париже
Олимпийские игры | 09.08.2024, 13:53
Лузан и Рыбачок выиграли медаль в гребном спринте на ОИ-2024 в Париже
Лузан и Рыбачок выиграли медаль в гребном спринте на ОИ-2024 в Париже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
Артета рассказал о роли Зинченко в Арсенале в новом сезоне
08.08.2024, 04:44
Футбол
Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека
Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека
08.08.2024, 07:20 7
Олимпийские игры
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
09.08.2024, 12:33 1
Олимпийские игры
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
09.08.2024, 08:01 4
Баскетбол
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
08.08.2024, 21:12
Олимпийские игры
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Кривбасс – Виктория
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Кривбасс – Виктория
08.08.2024, 06:43
Футбол
Поражение в Кошице. Кривбасс уступил Виктории Пльзень в первом матче
Поражение в Кошице. Кривбасс уступил Виктории Пльзень в первом матче
08.08.2024, 22:54 86
Футбол
Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай
Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай
08.08.2024, 00:35 6
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем