Кто возьмет трофей? Назван фаворит матча за Суперкубок Англии
Почетный приз разыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»
В субботу, 10 августа, состоится матч за Суперкубок Англии, в котором отношения между собой выяснят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Встреча чемпиона Английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 с обладателем Кубка страны начнется в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в 17:00 по киевскому времени.
Фаворитом поединка является «Манчестер Сити». На его победу можна поставить с коэффициентом 1.71.
Ничья в основное время игры котируется с показателем 4.56.
Вероятная победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 4.44.
Ранее Эрик тен Хаг назвал проблемы «МЮ» перед матчем с «Ман Сити» за Суперкубок Англии.
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