Кто возьмет трофей? Назван фаворит матча за Суперкубок Англии

В субботу, 10 августа, состоится матч за Суперкубок Англии, в котором отношения между собой выяснят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Встреча чемпиона Английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 с обладателем Кубка страны начнется в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в 17:00 по киевскому времени.

Фаворитом поединка является «Манчестер Сити». На его победу можна поставить с коэффициентом 1.71.

Ничья в основное время игры котируется с показателем 4.56.

Вероятная победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 4.44.

Ранее Эрик тен Хаг назвал проблемы «МЮ» перед матчем с «Ман Сити» за Суперкубок Англии.