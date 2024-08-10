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Англия
10 августа 2024, 12:25 | Обновлено 10 августа 2024, 12:39
271
0

Кто возьмет трофей? Назван фаворит матча за Суперкубок Англии

Почетный приз разыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»

10 августа 2024, 12:25 | Обновлено 10 августа 2024, 12:39
271
0
Кто возьмет трофей? Назван фаворит матча за Суперкубок Англии
Twitter

В субботу, 10 августа, состоится матч за Суперкубок Англии, в котором отношения между собой выяснят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Встреча чемпиона Английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 с обладателем Кубка страны начнется в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в 17:00 по киевскому времени.

Фаворитом поединка является «Манчестер Сити». На его победу можна поставить с коэффициентом 1.71.

Ничья в основное время игры котируется с показателем 4.56.

Вероятная победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 4.44.

Ранее Эрик тен Хаг назвал проблемы «МЮ» перед матчем с «Ман Сити» за Суперкубок Англии.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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