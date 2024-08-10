Тен Хаг назвал проблемы МЮ перед матчем с Ман Сити за Суперкубок Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предсезонной подготовке подопечных, не назвав ее полноценной.

«У нас не было много времени, чтобы потренироваться всем вместе. Мы должны были поработать над нашей игровой моделью. Случился перерыв, футболисты уехали на Евро и Кубок Америки. Они были в разных командах, с разными игровыми моделями и разными схемами.

Теперь мы должны объединить усилия. Это сложно. Я не единственный, кому приходится сталкиваться с этой проблемой, но есть команды, у которых меньшее количество игроков-сборников, они могут провести надлежащую предсезонку. Вероятно, они превосходят нас. Мы должны справиться с этим в ближайшие недели и не потерять очков», – рассказал тен Хаг.

В субботу, 10 августа, состоится матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок Англии. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Ранее Эрик тен Хаг рассказал об отношениях с Джейдоном Санчо.