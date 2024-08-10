Молодежные турниры10 августа 2024, 09:51 | Обновлено 10 августа 2024, 09:52
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Защитник Украины U-19 назвал лучшее у команды на Евро-2024
Иван Ермачков – о выступлении сборной в финальной части континентального первенства
10 августа 2024, 09:51 | Обновлено 10 августа 2024, 09:52
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Защитник сборной Украины U-19 Иван Ермачков в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о выступлении команды на Евро-2024 в Северной Ирландии, где она дошла до полуфинала и стала обладательницей путевки на чемпионат мира 2025.
«Я не могу сказать, что мы провалились. У нашей команды все хорошо с характером, эмоциями. Мы могли дойти до финала и бороться за победу. Но вышло, как вышло. Минимальной цели мы достигли – вышли на молодежный чемпионат мира. Показали достойную игру», – признался Ермачков.
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