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Молодежные турниры
10 августа 2024, 09:51 | Обновлено 10 августа 2024, 09:52
185
0

Защитник Украины U-19 назвал лучшее у команды на Евро-2024

Иван Ермачков – о выступлении сборной в финальной части континентального первенства

10 августа 2024, 09:51 | Обновлено 10 августа 2024, 09:52
185
0
Защитник Украины U-19 назвал лучшее у команды на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ермачков

Защитник сборной Украины U-19 Иван Ермачков в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о выступлении команды на Евро-2024 в Северной Ирландии, где она дошла до полуфинала и стала обладательницей путевки на чемпионат мира 2025.

«Я не могу сказать, что мы провалились. У нашей команды все хорошо с характером, эмоциями. Мы могли дойти до финала и бороться за победу. Но вышло, как вышло. Минимальной цели мы достигли – вышли на молодежный чемпионат мира. Показали достойную игру», – признался Ермачков.

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Евро-2024 сборная Украины по футболу U-19
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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