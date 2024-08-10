Наставник сборной Испании отреагировал на золото команды U-23 в Париже

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился эмоциями от завоевания командой U-23 золотых медалей на Олимпийских играх 2024 в Париже.

«Давайте посмотрим, осознаем ли мы, чего достигли в этом году, и ценим ли мы испанский футбол. Давайте избавимся от комплексов. Это испанский футбол, и такое почти никому не удается: в этом году Евро U-19, в прошлом году U-21, всё выиграла Испания.

Давайте придадим значение тому, через что мы прошли. Это была историческая, эпическая ночь, которая войдет в анналы истории футбола, Олимпийских игр и испанского спорта.

Поздравляем всех и благодарим за поддержку. Давайте продолжать поддерживать Испанию», – заявил де ла Фуэнте, под руководством которого Испания, как известно, выиграла Евро-2024.

Напомним, сборная Испании U-23 в финале Олимпиады-2024 в дополнительное время обыграла команду Франции – 5:3.

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