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Испания
26 июля 2024, 05:49 | Обновлено 26 июля 2024, 05:50
356
0

Наставник сборной Испании дал совет юному вингеру Ямалу

Луис де ла Фуэнте высказался о 17-летнем игроку

26 июля 2024, 05:49 | Обновлено 26 июля 2024, 05:50
356
0
Наставник сборной Испании дал совет юному вингеру Ямалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о 17-летнем атакующем полузащитнике Ламине Ямале, который, напомним, вместе с партнерами стал не так давно чемпионом Европы 2024.

«Его очень хорошо сопровождали ветераны. Все это время его окружали и направляли. Мы говорили ему спокойно и терпеливо. Очень долго поясняли, что те, кто сейчас хвалит вас, затем не будут краснеть, говоря обратное. Такова реальность. Он должен повзрослеть, хотя для своего возраста он очень зрелый. Больше, чем другие мальчики. Этот опыт помогает ему расти. Он должен стать сильнее в личном плане, продолжать расти как личность, обретать ценности. Благодаря этому он будет расти в профессиональном плане», – заявил де ла Фуэнте.

Напомним, ранее известный украинский тренер оценил перспективы Ламина Ямала, заявив, что он не станет легендой.

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Евро-2024 сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте Ламин Ямал
Юрій Остроумов Источник: Marca
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