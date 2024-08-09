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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Монца подписала экс-хавбека Интера
Италия
09 августа 2024, 16:06 |
404
0

ОФИЦИАЛЬНО. Монца подписала экс-хавбека Интера

Стефано Сенси вернулся в «Монцу»

09 августа 2024, 16:06 |
404
0
ОФИЦИАЛЬНО. Монца подписала экс-хавбека Интера
ФК Монца. Стефано Сенси

«Монца» официально сообщила о подписании бывшего полузащитника миланского «Интера» и сборной Италии Стефано Сенси. Соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано на один год – до лета 2025 года.

Сенси перешел в «Монцу» на правах свободного агента. Его контракт с «Интером» истек в конце июня.

Ранее Сенси уже выступал за «Монцу» на правах аренды в сезоне 2022/2023. В прошлом сезоне центральный хавбек провел всего 5 матчей за «Интер» во всех турнирах и отличился в них 1 ассистом, проведя на поле суммарно 80 минут.

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Монца Стефано Сенси свободный агент трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: ФК Монца
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