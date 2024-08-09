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Лига Европы
09 августа 2024, 11:58 | Обновлено 09 августа 2024, 12:03
318
2

Андрей ПОЛУНИН: «Не стоит преждевременно хоронить Кривбасс»

Бывший игрок «Кривбасса» и сборной Украины оценил действия команды Вернидуба в ЛЕ

09 августа 2024, 11:58 | Обновлено 09 августа 2024, 12:03
318
2
Андрей ПОЛУНИН: «Не стоит преждевременно хоронить Кривбасс»
ФК Кривбасс

В первом поединке квалификации Лиги Европы футболисты «Кривбасса» уступили «Виктории» из Чехии – 1:2.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Кривбасса» Андрей Полунин поделился своими впечатлениями о вчерашнем противостоянии в словацком городе Кошице:

- Мне понравилось, как подопечные Юрия Вернидуба действовали в первом тайме. Каждый футболист четко знал свой маневр, игра производила целостное впечатление и украинская команда могла уйти на перерыв с большим преимуществом в счете.

- Но сразу после перерыва на поле был уже совсем другой «Кривбасс». Почему?
- Мне трудно объяснить эти изменения в настроении номинальных хозяев. Возможно, они посчитали, что победа от них никуда не денется и поэтому сбросили обороты. А опытной «Виктории» только этого и надо было. Гости начали активнее встречать криворожан уже на их половине поля, пошли ошибки. Видимо, выбил из колеи «Кривбасс» и быстро пропущенный мяч. Поскольку чехи продолжали давить, то чувствовалось, что криворожанам все труднее выходить из-под прессинга. Очередная потеря мяча у своих владений привела ко второму взятию ворот – 1:2.

- Далее «Виктория» продолжала поддерживать высокий темп, но выяснилось, что и «Кривбасс» может прибавить в интенсивности.
- Вот почему обидно, что «Кривбасс» проснулся, только когда пропустил во второй раз. Были возможности спастись, но реализация подвела. Жаль, что все закончилось на минорной ноте, что Украина снова не пополнила очковый запас в таблице коэффициентов УЕФА.

- После этого домашнего поражения, как расцениваете шансы «Кривбасса» пройти дальше?
- Я настроен оптимистично. В Пльзене у «Кривбасса» есть все шансы взять реванш. Только руководителю Юрию Вернидубу, прежде всего, надо выяснить причины провала его подопечных в начале второго тайма и сделать правильные выводы. Важно, что «Кривбасс» – бойцовская, скоростная команда, которая пытается играть в вертикальный футбол. Вот только, чтобы с прицелом все было в порядке. «Виктория» не производит впечатление непроходимого соперника, – сказал Полунин.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб раскритиковал арбитра первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской «Виктории» Пльзень.

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Андрей Полунин Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Виктория Пльзень инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Комментарии 2
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vasilichn
Давайте реально смотреть на вещи.
Еще после жеребьевки стало ясно, кто пройдет дальше...
и только "ненормальные и фаны" верили в свою команду, впрочем как и я.
"Виктория" завсегдатай в ЕК, "Кривбасс" в этом смысле новичок, поэтому только чудо может произойти, если мы пройдем чехов.
Первый матч показал, кто на что способен. Я очень хочу верить в чудо, но... я уверен на 100% что "Виктория" пройдет дальше. Возникает вопрос...а зачем Украине 5 мест в ЕК, если кроме кротов и "ДИНАМО" в копилку таблицы коэффициентов УЕФА никто больше очков НЕ приносит. "Полесье" в ЖОПЕ полной (оба матча проиграло), та-же участь ждет и Кривой Рог. Сейчас война и многим людям НЕ до зрелищ, бизнес не тот что раньше, вот мы и катимся в попу. 
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0
Ron Noiill
Лошари, щєля скільки бабла в армії вкрав і дав своєму супер бізнесмену-клоуну гагаріну на це подобіє команди, а ви каліки навіть в нічию не можете зіграти з якимось ноунеймами?
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-1
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