«Свист в одну сторону». Вернидуб раскритиковал арбитра матча Кривбасса в ЛЕ

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб раскритиковал арбитра первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской «Виктории» Пльзень (1:2):

«Первый мяч... Надо посмотреть, я не хочу ничего говорить, но если взять всю игру, то мне не понравилось, как отсудил рефери. Я не имею права говорить об этом, но очень не понравилось.

На мой взгляд, свистки были в основном только в нашу сторону, а там все можно было. Поэтому я недоволен. Я все-таки ожидал, что европейские судьи более профессиональные и будут судить лучше. Но есть то, что есть. Жаловаться мы не будем. Это нормально, двигаемся дальше».