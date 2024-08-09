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  4. «Свист в одну сторону». Вернидуб раскритиковал арбитра матча Кривбасса в ЛЕ
Лига Европы
09 августа 2024, 07:23 |
892
1

«Свист в одну сторону». Вернидуб раскритиковал арбитра матча Кривбасса в ЛЕ

Главному тренеру криворожцев также не понравились действия рефери в момент с первым голом «Виктории»

09 августа 2024, 07:23 |
892
1
«Свист в одну сторону». Вернидуб раскритиковал арбитра матча Кривбасса в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб раскритиковал арбитра первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской «Виктории» Пльзень (1:2):

«Первый мяч... Надо посмотреть, я не хочу ничего говорить, но если взять всю игру, то мне не понравилось, как отсудил рефери. Я не имею права говорить об этом, но очень не понравилось.

На мой взгляд, свистки были в основном только в нашу сторону, а там все можно было. Поэтому я недоволен. Я все-таки ожидал, что европейские судьи более профессиональные и будут судить лучше. Но есть то, что есть. Жаловаться мы не будем. Это нормально, двигаемся дальше».

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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб пресс-конференция Кривбасс - Виктория Пльзень
Дмитро Вербинський Источник: УПЛ-ТВ
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odiniznashih
Не надо жаловаться, а надо реализовывать.
А первый гол без вопросов.
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