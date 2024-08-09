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  4. Янник СИННЕР: «То, что я не смог поехать в Париж, разбило мне сердце»
Теннис
09 августа 2024, 11:26 | Обновлено 09 августа 2024, 12:06
317
0

Янник СИННЕР: «То, что я не смог поехать в Париж, разбило мне сердце»

Первый номер рейтинга ATP очень хотел победить на ОИ

09 августа 2024, 11:26 | Обновлено 09 августа 2024, 12:06
317
0
Янник СИННЕР: «То, что я не смог поехать в Париж, разбило мне сердце»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер впервые прокомментировал пропуск ОИ-2024 в Париже из-за болезни.

«Миндалины не удаляли, потому что это потребовало бы больше времени на восстановление.

Тонзиллит был тяжелым, я почти неделю принимал антибиотики и несколько дней не прикасался к ракетке. Когда я уезжал в Канаду, я был не в лучшем состоянии, но сейчас я чувствую себя гораздо лучше и с каждым днем становлюсь все сильнее.

Я видел кое-что из Олимпиады, но не смотрел много тенниса. То, что я не смог поехать в Париж, разбило мне сердце, ведь Игры были одной из моих главных целей в этом сезоне», – сказал Синнер.

Отметим, что в финале мужского одиночного разряда Новак Джокович победил Карлоса Алькараса. Итальянец Лоренцо Музетти выиграл бронзовую медаль.

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Янник Синнер Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач Источник: Daily Express
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