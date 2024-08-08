Свитолина и Джордж Буш – о проведении матча сборной Украины в Техасе

Фонд Свитолиной, который руководит сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг – женском командном чемпионате мира по теннису – выбрал корты Мак-Кинни новым местом проведения матча плей-офф 16–17 ноября этого года. Теннисный центр мирового класса, расположенный северо-восточнее Далласа (Техас, США), имеет 22 освещенных открытых корта и 6 закрытых. Корты Мак-Кинни неоднократно принимали национальные и региональные турниры и награждены многими наградами.

«Я очень рада быть причастной к этой инициативе, чтобы вернуть международный теннисный турнир мирового уровня в северный Техас, – говорит Элина Свитолина. – Конечно, мы мечтаем провести наш домашний турнир в Украине, как всегда. Но во время войны это невозможно. Теннисный центр Буша является постоянным партнером Фонда, и то, что они снова поддержали нашу команду в Кубке Билли Джин Кинг, значит очень многое. Надеемся, что многие смогут прийти на матч с Австрией – поддержать нас и помочь создать домашнюю атмосферу».

Президент Джордж Буш высоко оценил партнерство Фонда Свитолиной и Теннисного центра Буша еще в 2019 году, когда оно, собственно, было начато. «Мы с женой благодарны Элине Свитолиной за ее спортивные достижения и за отличную работу ее Фонда с Теннисным центром Буша, – отметил 43-й президент США. – Наше взаимодействие направлено на помощь детям, которые в ней нуждаются. Эти усилия вдохновляют и ярко свидетельствуют о том, что многое можно достичь, работая ради общей цели».

Матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Австрии, который состоится 16-17 ноября 2024 года, определит, какая именно команда получит право сыграть в квалификационном раунде следующего года, что означает возможность завоевания трофея уже в 2025-м. Матч украинской сборной – один из восьми в рамках плей-офф, которые будут проводиться в ноябре этого года в разных странах мира. Соревнования будут проходить в формате серии из пяти встреч до трех побед с участием лучших игроков из Украины и Австрии. В первый день будут сыграны две одиночные встречи, а во второй - две одиночные и, если будет такая необходимость, решающая парная.

Официальный командный ужин в честь украинской и австрийской команд с участием высоких гостей и партнеров пройдет 14 ноября в Буш-центре, расположенном в кампусе Южного методистского университета. По мнению соорганизатора турнира и исполнительного директора Теннисного центра Буша Тима Сталларда, корты Мак-Кинни являются фантастическим местом для соревнований обеих команд. «Для нас большая честь принимать украинскую сборную на Кубке Билли Джин Кинг в это сложное время, когда они не могут играть свои домашние матчи в Украине, – отметил Тим Сталлард. – Теннисный центр Буша гордится тем, что сотрудничает с Фондом Светолиной для поддержки детского тенниса от Одессы, штат Техас, до Одессы, Украины. А поклонники тенниса из северного Техаса получат прекрасную возможность наблюдать за одними из лучших игроков мира, которые будут соревноваться на «чемпионате мира по теннису», одновременно поддерживая важное дело».

Билеты и VIP-пакеты гостеприимства поступят в продажу уже 12 августа.