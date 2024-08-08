Известно, где Украина примет команду Австрии в Кубке Билли Джин Кинг
Снова сыграем номинально домашний матч в США
Матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Австрией состоится на кортах Мак-Кинни в Техасе, США. Об этом сообщает Фонд Элины Свитолиной, который сейчас руководит женской сборной.
«Теннисный центр мирового класса, расположенный к северо-востоку от Далласа (Техас, США), имеет 22 освещенные открытые корты и 6 закрытых. Корты Мак-Кинни неоднократно принимали национальные и региональные турниры и отмечены многими наградами», – сказано в заявлении фонда.
Отметим, что это номинально домашний матч национальной сборной, который из-за российского вторжения в Украину пройдет на нейтральной территории.
Матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Австрии, который состоится 16-17 ноября 2024 года, определит, какая именно команда получит право сыграть в квалификационном раунде следующего года, а это означает возможность завоевания трофея уже в 2025-м.
Женская сборная Украины сыграет с Австрией под руководством нового капитана – Ильи Марченко.
Отметим, что сборная Украины в апреле принимала команду Румынии в Omni Amelia Island Resort, Флорида, США
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