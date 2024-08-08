Известный агент: «Барселона могла подписать Мбаппе, но выбрала Дембеле»

Бывший футбольный агент Хосеп Мария Мингелья, который долгое время работал с футболистами «Барселоны» заявил, что каталонский клуб ошибся, отказавшись от Килиана Мбаппе в 2017.

– В 2017 году вы предлагали «Барселоне» подписать Килиана Мбаппе. Какие ваши ощущения от его перехода в «Реал»?

– «Барселона» имела шанс подписать Мбаппе за 140 миллионов, но выбрала Дембеле. Такие решения часто оборачиваются последствиями. Тогдашний тренерский штаб посчитал, что Дембеле лучше впишется в систему «Барселоны».

«Барселона» уже допускала подобные серьёзные ошибки в прошлом. В Нью-Йорке я договорился с Уго Санчесом, но «Барселона» отдала предпочтение Стиву Арчибальду. На следующий год Санчес перешел в «Реал», и они выиграли чемпионат пять раз подряд.

Сейчас я не испытываю тревоги, но «Реал» может превзойти «Барселону» по многим параметрам. Это касается не только Мбаппе, но и стадиона, управленческой структуры, президента с огромной властью и бюджета... Соперничать с «Реалом» будет непросто.