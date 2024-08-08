Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный агент: «Барселона могла подписать Мбаппе, но выбрала Дембеле»
Испания
08 августа 2024, 14:29 | Обновлено 08 августа 2024, 14:47
275
0

Известный агент: «Барселона могла подписать Мбаппе, но выбрала Дембеле»

Хосеп Мария Мингелья заявил, что каталонский клуб ошибся, отказавшись от Килиана Мбаппе в 2017

08 августа 2024, 14:29 | Обновлено 08 августа 2024, 14:47
275
0
Известный агент: «Барселона могла подписать Мбаппе, но выбрала Дембеле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший футбольный агент Хосеп Мария Мингелья, который долгое время работал с футболистами «Барселоны» заявил, что каталонский клуб ошибся, отказавшись от Килиана Мбаппе в 2017.

– В 2017 году вы предлагали «Барселоне» подписать Килиана Мбаппе. Какие ваши ощущения от его перехода в «Реал»?

– «Барселона» имела шанс подписать Мбаппе за 140 миллионов, но выбрала Дембеле. Такие решения часто оборачиваются последствиями. Тогдашний тренерский штаб посчитал, что Дембеле лучше впишется в систему «Барселоны».

«Барселона» уже допускала подобные серьёзные ошибки в прошлом. В Нью-Йорке я договорился с Уго Санчесом, но «Барселона» отдала предпочтение Стиву Арчибальду. На следующий год Санчес перешел в «Реал», и они выиграли чемпионат пять раз подряд.

Сейчас я не испытываю тревоги, но «Реал» может превзойти «Барселону» по многим параметрам. Это касается не только Мбаппе, но и стадиона, управленческой структуры, президента с огромной властью и бюджета... Соперничать с «Реалом» будет непросто.

По теме:
Полесье выставило на трансфер двух игроков. В том числе Будковского
Минус 20 футболистов. Черноморец установил уникальный антирекорд
Бывший игрок Шахтера согласился на переход в топ-клуб Серии А
Усман Дембеле Килиан Мбаппе Барселона ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги
Алексей Тиньков Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГЕЦКО: «Ничья с Викторией будет неплохим достижением для Кривбасса»
Футбол | 08 августа 2024, 14:24 0
ГЕЦКО: «Ничья с Викторией будет неплохим достижением для Кривбасса»
ГЕЦКО: «Ничья с Викторией будет неплохим достижением для Кривбасса»

Бывший игрок «Кривбасса» оценил шансы бывшей команды перед стартом в еврокубках

Будет медаль! Насибов вышел в финал Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 07 августа 2024, 19:32 17
Будет медаль! Насибов вышел в финал Олимпиады-2024
Будет медаль! Насибов вышел в финал Олимпиады-2024

Парвиз справился с бойцом из Азербайджана

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 08.08.2024, 03:45
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай
Олимпийские игры | 08.08.2024, 00:35
Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай
Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай
Вольная борьба. Украинец не сумел выйти в четвертьфинал Олимпиады
Олимпийские игры | 08.08.2024, 13:19
Вольная борьба. Украинец не сумел выйти в четвертьфинал Олимпиады
Вольная борьба. Украинец не сумел выйти в четвертьфинал Олимпиады
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
07.08.2024, 15:10 5
Футбол
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе
06.08.2024, 22:33 21
Олимпийские игры
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
07.08.2024, 03:39 6
Футбол
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
06.08.2024, 18:58 14
Олимпийские игры
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
07.08.2024, 09:35 7
Футбол
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
07.08.2024, 20:26 6
Футбол
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
06.08.2024, 14:58 59
Футбол
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
07.08.2024, 14:16 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем