Стала известна следующая соперница Цуренко на турнире в Торонто

«Нейтральная» теннисистка Анна Калинская (№17 WTA) в первом круге хардового турнира WTA 1000 в Торонто (Канада) обыграла американку Луизу Чирико (№218 WTA) и в следующем раунде сразится с украинкой Лесей Цуренко (№85 WTA).

Торонто. Первый круг

Анна Калинская [10] – Луиза Чирико (США) [Q] – 6:2, 6:3

Отметим, что Цуренко уже играла с Калинской. В 2023 году украинка обыграла эту соперницу во втором раунде хардового турнира WTA 500 в Хуахине. На тот момент Анна была 53-й ракеткой мира, но и Леся находилась во второй сотне.

Цуренко в первом матче оформила камбэк в поединке с Бьянкой Андрееску.