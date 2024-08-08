Стала известна следующая соперница Цуренко на турнире в Торонто
Леся сразится против Анны Калинской
«Нейтральная» теннисистка Анна Калинская (№17 WTA) в первом круге хардового турнира WTA 1000 в Торонто (Канада) обыграла американку Луизу Чирико (№218 WTA) и в следующем раунде сразится с украинкой Лесей Цуренко (№85 WTA).
Торонто. Первый круг
Анна Калинская [10] – Луиза Чирико (США) [Q] – 6:2, 6:3
Отметим, что Цуренко уже играла с Калинской. В 2023 году украинка обыграла эту соперницу во втором раунде хардового турнира WTA 500 в Хуахине. На тот момент Анна была 53-й ракеткой мира, но и Леся находилась во второй сотне.
Цуренко в первом матче оформила камбэк в поединке с Бьянкой Андрееску.
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