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WTA
08 августа 2024, 11:51 | Обновлено 08 августа 2024, 12:01
542
1

Стала известна следующая соперница Цуренко на турнире в Торонто

Леся сразится против Анны Калинской

08 августа 2024, 11:51 | Обновлено 08 августа 2024, 12:01
542
1
Стала известна следующая соперница Цуренко на турнире в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

«Нейтральная» теннисистка Анна Калинская (№17 WTA) в первом круге хардового турнира WTA 1000 в Торонто (Канада) обыграла американку Луизу Чирико (№218 WTA) и в следующем раунде сразится с украинкой Лесей Цуренко (№85 WTA).

Торонто. Первый круг
Анна Калинская [10] – Луиза Чирико (США) [Q] – 6:2, 6:3

Отметим, что Цуренко уже играла с Калинской. В 2023 году украинка обыграла эту соперницу во втором раунде хардового турнира WTA 500 в Хуахине. На тот момент Анна была 53-й ракеткой мира, но и Леся находилась во второй сотне.

Цуренко в первом матче оформила камбэк в поединке с Бьянкой Андрееску.

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Леся Цуренко WTA Торонто Анна Калинская
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Олександр Науменко
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