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  4. ФОТО. Эмоции Зинченко в спарринге с Байером, которому он забил гол
Англия
08 августа 2024, 05:03 |
852
0

ФОТО. Эмоции Зинченко в спарринге с Байером, которому он забил гол

Украинец отличился в товарищеском матче «Арсенала»

08 августа 2024, 05:03 |
852
0
ФОТО. Эмоции Зинченко в спарринге с Байером, которому он забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 7 августа, лондонский «Арсенал» провел товарищеский матч с немецким клубом «Байер» и одержал победу со счетом 4:1.

На 8-й минуте поединка автором первого гола «канониров» в матче стал Александр Зинченко, который, как известно, не так давно сменил 35-й игровой номер на 17-й и впервые вышел под ним на поле.

Ранее наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал о роли Александра Зинченко в команде в новом сезоне.

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фотогалерея Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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