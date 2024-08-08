ФОТО. Эмоции Зинченко в спарринге с Байером, которому он забил гол

В среду, 7 августа, лондонский «Арсенал» провел товарищеский матч с немецким клубом «Байер» и одержал победу со счетом 4:1.

На 8-й минуте поединка автором первого гола «канониров» в матче стал Александр Зинченко, который, как известно, не так давно сменил 35-й игровой номер на 17-й и впервые вышел под ним на поле.

Ранее наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал о роли Александра Зинченко в команде в новом сезоне.