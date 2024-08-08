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Лига Европы
08 августа 2024, 00:41 | Обновлено 08 августа 2024, 01:03
235
0

ВЕРНИДУБ: «Виктория играет агрессивно, но мы к этому готовы»

Главный тренер ФК «Кривбасс» поделился ожиданиями от матча против чешской «Виктории» Пльзень

08 августа 2024, 00:41 | Обновлено 08 августа 2024, 01:03
235
0
ВЕРНИДУБ: «Виктория играет агрессивно, но мы к этому готовы»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер ФК «Кривбасс» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2024/25 против чешской «Виктории» Пльзень.

– Очень доволен тем, что «Кривбасс» смог уже за два года участия в УПЛ пробиться в еврокубки. Очень благодарен клубу, своим ребятам, что мы за такой короткий срок уже делаем первые шаги в Лиге Европы. Мы настроены. Понимаем, что соперник очень мощный. Они дошли в прошлом году до 1/4 финала Лиги конференций. Но мы хотим достигать своих целей, побеждать и двигаться дальше. Как оно будет? Увидим завтра здесь в Кошице на этом прекрасном стадионе.

– Какие выводы вы сделали после контрольного матча против «Виктории» на зимних сборах и какого футбола ожидаете завтра?

– То была товарищеская встреча, в которой не стоит обращать внимание на результат. Да, мы уступили 0:3. Но тогда в чешской команде были другие игроки. Ушел Хори, пропустит игру Каду. Завтра – Лига Европы, совсем другой уровень и настрой. «Виктория» играет агрессивно, мы к этому готовы. «Виктория» играет с тремя центральными защитниками, это тоже учитываем. У соперника есть три игрока, которые выступают за сборную Чехии. Это хорошие футболисты, один из нападающих – Шульц, который забил 18 голов в прошлом сезоне. Мы уважаем соперника, но ни в коем случае его не боимся.

– Все ли игроки «Кривбасса» готовы к матчу?

– Все готовы, кроме новичка Конате и Задераки. У них травмы. Но 10-12 августа ждем их возвращения в общую группу. Если пройдем этот раунд, то на следующий сможем их дозаявить.

– Является ли проблемой то, что «Кривбасс» играет не в Кривом Роге, а здесь, в Словакии?

– Третий год идет война с россиянами, нелегкое время для нашей страны. Но мы играем дома в чемпионате Украины. Это тоже непросто, так как воздушные тревоги прерывают матчи. Но это уже наши проблемы, мы привыкли. Также я благодарен нашим легионерам, которые приезжают защищать цвета «Кривбасса», несмотря на войну. Я благодарен также ФК «Кривбасс», что могу заниматься своим любимым делом, ведь, вы знаете, что я тоже защищал Украину, был там, где очень «горячо». Мы знаем, за что мы играем и для кого. У каждого из нас есть много родственников и знакомых, которые сейчас на передовой. Поэтому знаем, ради кого будем играть завтра. Почему играем в Словакии? Здесь лучший логистический центр.

В третьем раунде квалификации Лиги Европы «Кривбасс» сыграет с чешской «Викторией».

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Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Виктория Пльзень Юрий Вернидуб
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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