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WTA
07 августа 2024, 15:32 | Обновлено 07 августа 2024, 16:31
943
0

Цуренко о своей неожиданной победе: «Хоть где-то вышла во второй круг»

Украинка одолела Бьянку Андрееску на турнире в Канаде

07 августа 2024, 15:32 | Обновлено 07 августа 2024, 16:31
943
0
Цуренко о своей неожиданной победе: «Хоть где-то вышла во второй круг»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто обыграла Бьянку Андрееску, несмотря на то, что проиграла первый сет 0:6.

Цуренко рада, что прервала серию из четырех поражений и вышла во второй круг.

«Это были американские горки. И было даже такое, что после первого сета [0:6] я думала, а смогу ли я взять хотя бы один гейм? Потому что Бьянка играла настолько хорошо. Я не знаю, чувствовали ли вы это, но то, как она клала мячи в корт, это было просто великолепно. Я не чувствовала равновесия, мне не хватало времени. Было также ощущение, что она очень хорошо знает этот корт и условия, а я – нет. Поэтому у меня было ощущение, что она имеет преимущество. Но потом я сказала себе, мол, просто поборись, попадай в корт и старайся делать как можно меньше ошибок. И посмотрим, что произойдет».

«А когда после такого идеального с ее стороны первого сета ты видишь, что все же есть ошибки, это дает тебе надежду. И это то, что произошло. Я подумала, что у меня есть несколько шансов и я должна ими воспользоваться. Я думаю, что я довольно хорошо подавала и играла значительно лучше на приеме во втором сете».

«Сейчас я просто отпустила все, я наслаждаюсь каждым моментом и, очевидно, я очень рада, что победила. Я в предвкушении того, что наконец-то я хоть где-то играю второй круг (смеется). Это прекрасное ощущение, если честно», – сказала Цуренко.

Во втором круге Цуренко сыграет против Анны Калинской.

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Леся Цуренко WTA Торонто Бьянка Андрееску
Иван Зинченко Источник: Большой теннис Украины
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