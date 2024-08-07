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Лига чемпионов
07 августа 2024, 14:51 | Обновлено 07 августа 2024, 15:18
715
2

ХАЦКЕВИЧ: «Давление, полный стадион, все это будет давить на нашу команду»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от ответного матча с шотландским «Рейнджерс»

07 августа 2024, 14:51 | Обновлено 07 августа 2024, 15:18
715
2
ХАЦКЕВИЧ: «Давление, полный стадион, все это будет давить на нашу команду»
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от ответного матча с шотландским «Рейнджерс»:

– В ответном матче «Рейнджерс» будет фаворитом, учитывая, что киевляне будут играть в Шотландии?

– Конечно, давление трибун, полный стадион, все это будет давить на нашу команду. Но на сегодня в команде Александра Шовковского я вижу, что ребята понимают, что надо делать на футбольном поле, как воплощать его замыслы в игре, своя философия, все это у «Динамо» сейчас есть. Поэтому я желаю киевлянам в Шотландии победы, потому что даже несмотря на «домашние» 1:1, шотландцы не будут фаворитами второго матча.

Матч «Рейнджерс» – «Динамо» Киев состоится 13 августа в 21:45 по киевскому времени. Первая встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Александр Хацкевич Лига чемпионов инсайд Рейнджерс - Динамо
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Источник
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Alex K
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Citrullus lanatus
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