ХАЦКЕВИЧ: «Давление, полный стадион, все это будет давить на нашу команду»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от ответного матча с шотландским «Рейнджерс»:

– В ответном матче «Рейнджерс» будет фаворитом, учитывая, что киевляне будут играть в Шотландии?

– Конечно, давление трибун, полный стадион, все это будет давить на нашу команду. Но на сегодня в команде Александра Шовковского я вижу, что ребята понимают, что надо делать на футбольном поле, как воплощать его замыслы в игре, своя философия, все это у «Динамо» сейчас есть. Поэтому я желаю киевлянам в Шотландии победы, потому что даже несмотря на «домашние» 1:1, шотландцы не будут фаворитами второго матча.

Матч «Рейнджерс» – «Динамо» Киев состоится 13 августа в 21:45 по киевскому времени. Первая встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.