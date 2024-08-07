Леонид БУРЯК: «У Рейнджерс те же самые проблемы, что и у Динамо»

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк рассказал о впечатлениях от матча против «Рейнджерс»:

– Мы увидели два разных тайма, первый из которых был качественным в исполнении «Динамо», а второй – нервным. Киевляне только входят в сезон, у них в составе немало молодых футболистов, что сказывается на игре в целом. Заметно, что соперник вполне по зубам «Динамо», и конечно, от нашей команды все ждали положительного результата – победы.

– Выход юного Михавко в стартовом составе вас не удивил?

– «Динамо» потеряло из-за травмы Дячука, и надо было что-то решать. Сыграл Михавко – со своими ошибками, конечно, но в перспективе – очень хороший футболист. В этом поединке он старался, однако, одного старания мало, нужно еще мастерство. Попов, что понятно, уже играет на приличном уровне, но позиция центрального защитника нуждается в усилении. «Динамо» не помешало бы в каждую линию по одному Ярмоленко...

– От «Рейнджерс» вы ожидали именно такой игры?

– У них те же самые проблемы. Конечно, «Рейнджерс» – это серьезная команда, в которой есть опытные исполнители, но они, образно говоря, не выше нас на голову. Главные козыри «Рейнджерс» – агрессивность, хороший прессинг, много качественных фланговых передач. Все это они снова продемонстрируют в Глазго, где еще и шотландские болельщики усилят давление на «Динамо». К сожалению, при счете 1:0 не совсем удачно сыграли ведущие футболисты «бело-синих». Нужно было решать судьбу встречи раньше.

– Не лучший свой матч сыграл Шапаренко...

– Он тоже старался. В первом тайме Николай мог забить. Однако, после перерыва и он, и другие динамовцы действовали не лучшим образом, достаточно нервно до последних секунд...

Отдельно надо сказать об игре Бущана, который действовал на уровне и дважды спас «Динамо» в очень сложных ситуациях. Что касается пропущенного гола, то Вивчаренко нужно было сближаться с соперником на фланге, атаковать его и не позволить сделать подачу. Такие подачи в штрафную на последней минуте всегда очень опасны, и Бущан правильно высказывал Вивчаренко претензии сразу после финального свистка.

Футбол «Рейнджерс» простой, но надежный. Повторюсь, играть с ними в Шотландии будет тяжело. В Глазго «Рейнджерс» так же будет безостановочно грузить мяч в нашу штрафную площадь. К тому же, мы не знаем, каким на выезде будет судейство.

– Пропущенный на последней минуте гол может негативно повлиять на тонус «Динамо» на старте сезона?

– Надеюсь, что нет. «Динамо» перед ответным матчем с «Рейнджерс» проведет еще поединок в чемпионате Украины, и эмоции немного утихнут. Важно избавиться от тенденции, когда мы сами себе привозим проблемы. В Глазго киевлянам нужно максимально контролировать мяч и ориентироваться на свой же уровень футбола, продемонстрированный в первом тайме матча в Люблине.