Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леонид БУРЯК: «У Рейнджерс те же самые проблемы, что и у Динамо»
Лига чемпионов
07 августа 2024, 13:32 | Обновлено 07 августа 2024, 13:57
1055
1

Леонид БУРЯК: «У Рейнджерс те же самые проблемы, что и у Динамо»

Легенда киевского клуба рассказал о впечатлениях от матча против «Рейнджерс»

07 августа 2024, 13:32 | Обновлено 07 августа 2024, 13:57
1055
1
Леонид БУРЯК: «У Рейнджерс те же самые проблемы, что и у Динамо»
ФК Динамо. Леонид Буряк

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк рассказал о впечатлениях от матча против «Рейнджерс»:

– Мы увидели два разных тайма, первый из которых был качественным в исполнении «Динамо», а второй – нервным. Киевляне только входят в сезон, у них в составе немало молодых футболистов, что сказывается на игре в целом. Заметно, что соперник вполне по зубам «Динамо», и конечно, от нашей команды все ждали положительного результата – победы.

– Выход юного Михавко в стартовом составе вас не удивил?

– «Динамо» потеряло из-за травмы Дячука, и надо было что-то решать. Сыграл Михавко – со своими ошибками, конечно, но в перспективе – очень хороший футболист. В этом поединке он старался, однако, одного старания мало, нужно еще мастерство. Попов, что понятно, уже играет на приличном уровне, но позиция центрального защитника нуждается в усилении. «Динамо» не помешало бы в каждую линию по одному Ярмоленко...

– От «Рейнджерс» вы ожидали именно такой игры?

– У них те же самые проблемы. Конечно, «Рейнджерс» – это серьезная команда, в которой есть опытные исполнители, но они, образно говоря, не выше нас на голову. Главные козыри «Рейнджерс» – агрессивность, хороший прессинг, много качественных фланговых передач. Все это они снова продемонстрируют в Глазго, где еще и шотландские болельщики усилят давление на «Динамо». К сожалению, при счете 1:0 не совсем удачно сыграли ведущие футболисты «бело-синих». Нужно было решать судьбу встречи раньше.

– Не лучший свой матч сыграл Шапаренко...

– Он тоже старался. В первом тайме Николай мог забить. Однако, после перерыва и он, и другие динамовцы действовали не лучшим образом, достаточно нервно до последних секунд...

Отдельно надо сказать об игре Бущана, который действовал на уровне и дважды спас «Динамо» в очень сложных ситуациях. Что касается пропущенного гола, то Вивчаренко нужно было сближаться с соперником на фланге, атаковать его и не позволить сделать подачу. Такие подачи в штрафную на последней минуте всегда очень опасны, и Бущан правильно высказывал Вивчаренко претензии сразу после финального свистка.

Футбол «Рейнджерс» простой, но надежный. Повторюсь, играть с ними в Шотландии будет тяжело. В Глазго «Рейнджерс» так же будет безостановочно грузить мяч в нашу штрафную площадь. К тому же, мы не знаем, каким на выезде будет судейство.

– Пропущенный на последней минуте гол может негативно повлиять на тонус «Динамо» на старте сезона?

– Надеюсь, что нет. «Динамо» перед ответным матчем с «Рейнджерс» проведет еще поединок в чемпионате Украины, и эмоции немного утихнут. Важно избавиться от тенденции, когда мы сами себе привозим проблемы. В Глазго киевлянам нужно максимально контролировать мяч и ориентироваться на свой же уровень футбола, продемонстрированный в первом тайме матча в Люблине.

По теме:
ХАЦКЕВИЧ: «Давление, полный стадион, все это будет давить на нашу команду»
ХАЦКЕВИЧ: «Динамо выглядело интереснее, не хватило только удержать победу»
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала воспитанника Динамо
Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс Леонид Буряк
Алексей Тиньков Источник: Footboom
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Насибов оформил еще один камбэк и вышел в 1/2 финала на ОИ в Париже
Олимпийские игры | 07 августа 2024, 14:21 6
Насибов оформил еще один камбэк и вышел в 1/2 финала на ОИ в Париже
Насибов оформил еще один камбэк и вышел в 1/2 финала на ОИ в Париже

Парвиз победил Амантура Исмаилова из Кыргызстана

Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Олимпийские игры | 06 августа 2024, 21:07 3
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира

Франция неожиданно победила Канаду

Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
Олимпийские игры | 06.08.2024, 18:58
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
Анонс Олимпиады на 7 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 07.08.2024, 06:23
Анонс Олимпиады на 7 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 7 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Матч Первой лиги перенесен из-за тревоги в Сумах, длящейся более суток
Футбол | 07.08.2024, 13:33
Матч Первой лиги перенесен из-за тревоги в Сумах, длящейся более суток
Матч Первой лиги перенесен из-за тревоги в Сумах, длящейся более суток
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zelc006
Як гутариться, гра була рівна...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
06.08.2024, 01:59 1
Футбол
Магучих рассказала, почему ей не удалось взять высоту 2,02 м на ОИ в Париже
Магучих рассказала, почему ей не удалось взять высоту 2,02 м на ОИ в Париже
05.08.2024, 10:16 2
Олимпийские игры
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
06.08.2024, 20:15 132
Футбол
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
06.08.2024, 14:58 58
Футбол
Магучих рассказала, почему не прыгнула выше 2 м на Олимпиаде-2024
Магучих рассказала, почему не прыгнула выше 2 м на Олимпиаде-2024
05.08.2024, 18:28 17
Олимпийские игры
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
05.08.2024, 21:09 3
Олимпийские игры
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
07.08.2024, 00:15 25
Футбол
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
06.08.2024, 00:48 5
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем