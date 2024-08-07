ХАЦКЕВИЧ: «Динамо выглядело интереснее, не хватило только удержать победу»

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 киевские динамовцы в Люблине свели вничью (1:1) поединок против шотландского «Рейнджерс», не удержав победный счет на последней минуте матча.

Почему так произошло и впечатления в целом по игре в интервью Sport.ua рассказал бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич.

– Александр Николаевич, на ваш взгляд, на ваш взгляд, ничейный счет в Люблине закономерен?

– Если оценивать чисто командную игру, то, на мой взгляд, все же динамовцы выглядели на поле немножко убедительнее. Обе команды начали матч в высоком темпе, «Рейнджерс» даже сумел достаточно неплохо прессинговать киевлян, но в целом начало игры было за «Динамо». Взаимодействие, комбинации были у нашей команды на хорошем уровне, она создавала моменты и в конце концов забила гол, отправившись на перерыв с приемлемым счетом.

– Что произошло на последней минуте матча в штрафной площадке динамовцев?

– Можно найти немало объяснений: концентрация внимания, индивидуальные ошибки при защите ворот. Но я все-таки не хотел бы на этом акцентировать внимание. Есть результат первого матча, от которого надо отталкиваться, чтобы готовиться ко второй игре в Шотландии. Впереди еще будут 90 минут, и можно будет в итоге преодолеть шотландский барьер.

Еще раз подчеркиваю, что, на мой взгляд, по качеству игры, по своему состоянию «Динамо» выглядело интереснее. Единственное, чем могут быть недовольны болельщики и тренерский штаб, это итоговый счет 1:1, тем более, что всегда обидно терять победный счет на последней минуте игры. Счет не устраивает «Динамо», но ответный матч все расставит по местам.

– Во втором тайме в Люблине динамовцы уже не были так убедительны, как до перерыва. Это «Рейнджерс» прибавил, или киевляне решили играть на удержание победного счета?

– Это такая психология, которая есть и у больших команд, даже у того же «Реала». Когда заканчивается матч и счет минимальный, подсознательно желание удержать победный результат у футболистов все равно присутствует. Динамовцы, видимо, хотели после перерыва отдать инициативу и сыграть, используя пространство, что у нынешнего «Динамо» неплохо получается. Тем более что в распоряжении есть быстрые футболисты на флангах, в атаке Ванат. Но надо отдать должное сопернику. «Рейнджерс» во втором тайме прибавил и в контроле мяча, и в агрессии, поэтому нужно уже в ответном матче быть готовыми к таким моментам.

– В ответном матче «Рейнджерс» будет фаворитом, учитывая, что киевляне будут играть в Шотландии?

– Конечно, давление трибун, полный стадион, все это будет давить на нашу команду. Но на сегодня в команде Александра Шовковского я вижу, что ребята понимают, что надо делать на футбольном поле, как воплощать его замыслы в игре, своя философия, все это у «Динамо» сейчас есть. Поэтому я желаю киевлянам в Шотландии победы, потому что даже несмотря на «домашние» 1:1, шотландцы не будут фаворитами второго матча.

Ранее бывший защитник сборной Украины и «Динамо» Владимир Езерский проанализировал первую игру киевлян против шотландцев.