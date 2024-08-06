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  4. Леся Цуренко – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 августа 2024, 14:46 |
123
0

Леся Цуренко – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Торонто

06 августа 2024, 14:46 |
123
0
Леся Цуренко – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

7 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№85 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

В первом раунде основы украинка сразится против канадки Бьянка Андрееску (№175 WTA). Встреча начнется 1-м запуском вечерней сессии. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Луизы Чирико (№218 WTA) или Анны Калинской (№17 WTA).

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WTA Торонто смотреть онлайн Леся Цуренко Бьянка Андрееску
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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