Леся Цуренко – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Торонто
7 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№85 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).
В первом раунде основы украинка сразится против канадки Бьянка Андрееску (№175 WTA). Встреча начнется 1-м запуском вечерней сессии. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Луизы Чирико (№218 WTA) или Анны Калинской (№17 WTA).
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