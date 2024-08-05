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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хави Симонс вернулся в РБ Лейпциг
Германия
05 августа 2024, 23:34 |
386
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хави Симонс вернулся в РБ Лейпциг

Хавбек сборной Нидерландов проведет еще один год в Германии

05 августа 2024, 23:34 |
386
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хави Симонс вернулся в РБ Лейпциг
РБ Лейпциг. Хави Симонс

«РБ Лейпциг» официально сообщил о подписании полузащитника «ПСЖ» и сборной Нидерландов Хави Симонса. Речь идет об аренде на сезон 2024/2025. Право выкупа в сделке не прописано.

Предыдущий сезон Симонс также провел в аренде в «РБ Лейпциг». Нынешним летом интерес к 21-летнему нидерландскому хавбеку приписывали ряду европейских топ-клубов, но в итоге все завершилось еще одной арендой в «РБ Лейпциг».

В сезоне 2023/2024 Симонс провел за «РБ Лейпциг» 43 матча во всех турнирах и отличился в них 10 голами и 15 ассистами.

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Хави Симонс ПСЖ РБ Лейпциг аренда игрока трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: РБ Лейпциг
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