ОФИЦИАЛЬНО. Хави Симонс вернулся в РБ Лейпциг

«РБ Лейпциг» официально сообщил о подписании полузащитника «ПСЖ» и сборной Нидерландов Хави Симонса. Речь идет об аренде на сезон 2024/2025. Право выкупа в сделке не прописано.

Предыдущий сезон Симонс также провел в аренде в «РБ Лейпциг». Нынешним летом интерес к 21-летнему нидерландскому хавбеку приписывали ряду европейских топ-клубов, но в итоге все завершилось еще одной арендой в «РБ Лейпциг».

В сезоне 2023/2024 Симонс провел за «РБ Лейпциг» 43 матча во всех турнирах и отличился в них 10 голами и 15 ассистами.