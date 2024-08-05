Ребров признался, когда покинет пост главного тренера сборной Украины

Наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о своем будущем:

«Я подписал контракт на три года и два цикла. Если я пойму, что я здесь не нужен, не даю результат, я готов уйти.

Полагаю, что первый год в условиях дефицита времени мы провели неплохо. Но следующий цикл будет решающим», – заявил Ребров.

Сборная Украины при Реброве провела 16 поединков, в восьми из которых одержала победу, в пяти сыграла вничью и трижды проиграла.

Ребров стал наставником сине-желтых в июле 2023 года. Дебютировал на посту 12 июля того же года в товарищеском матче против Германии (3:3).

На Евро-2024 Сергей Ребров и компания заняли последнее место в группе, пропустив в плей-офф Румынию, Бельгию и Словакию.

Ранее Сергей Станиславович рассказал, что изменил бы в подготовке перед Евро-2024.