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  4. Ребров признался, когда покинет пост главного тренера сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
05 августа 2024, 15:01 |
902
2

Ребров признался, когда покинет пост главного тренера сборной Украины

Контракт нынешнего наставника сине-желтых рассчитан на 3 года

05 августа 2024, 15:01 |
902
2
Ребров признался, когда покинет пост главного тренера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о своем будущем:

«Я подписал контракт на три года и два цикла. Если я пойму, что я здесь не нужен, не даю результат, я готов уйти.

Полагаю, что первый год в условиях дефицита времени мы провели неплохо. Но следующий цикл будет решающим», – заявил Ребров.

Сборная Украины при Реброве провела 16 поединков, в восьми из которых одержала победу, в пяти сыграла вничью и трижды проиграла.

Ребров стал наставником сине-желтых в июле 2023 года. Дебютировал на посту 12 июля того же года в товарищеском матче против Германии (3:3).

На Евро-2024 Сергей Ребров и компания заняли последнее место в группе, пропустив в плей-офф Румынию, Бельгию и Словакию.

Ранее Сергей Станиславович рассказал, что изменил бы в подготовке перед Евро-2024.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 отставка Украинская ассоциация футбола
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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VIPsector1
Та сьогодні! Хулі там думать! Зібрався та пішов.
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DK1970
Довгодум 
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