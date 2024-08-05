Ребров рассказал, что изменил бы в подготовке перед Евро-2024

Ребров считает, что все было правильно, однако не исключено, что в следующий раз контрольных матчей перед турниром сборная будет играть меньше.

«Мы проанализировали, понимаем, что случилось. Но я никогда не отделяю себя от команды. Сейчас я не буду обвинять игроков. С игроками мы можем сесть после игры. Если есть установка на игру, то этот игрок должен делать A, B, С, но это тактически. Мы не говорим игрокам: «Вы должны быть, как роботы». Есть зоны – первая, вторая, где мы должны играть просто и не должны терять мяч. Уровень игроков национальной сборной позволяет в последней зоне делать все, что угодно, потому что нам надо рисковать. Я не могу сказать, что игроки не выполнили установки тренера. Они старались, но был и соперник. По моему мнению, на этом Евро наши игроки не показали свой максимум. Почему это произошло? Мы разбирались в команде, проводили много сборов, анализировали все игры. Я уверен: на следующий цикл игроки подойдут с совсем другим настроем и психологическим состоянием.

Что бы я изменил? Вы говорите, надо было убрать игру с Молдовой. Это же невозможно. Я согласен: некоторые команды провели два спарринга, мы провели три. Но все игроки получили примерно одинаковую нагрузку. Не было такого, что все три игры сыграла одна команда и на Евро она вышла неготовой. Нет, так не было. Я не вижу в этом проблемы. Возможно, если мы попадем на чемпионат мира или следующее Евро, то, не исключено, что сделаем две игры», – сказал на пресс-конференции Ребров.