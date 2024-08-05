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Чемпионат Европы
05 августа 2024, 14:49 | Обновлено 05 августа 2024, 15:02
704
1

РЕБРОВ: «Сейчас я не вижу, чтобы в сборной Украины был лидер на поле»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал выступления на Евро-2024

05 августа 2024, 14:49 | Обновлено 05 августа 2024, 15:02
704
1
РЕБРОВ: «Сейчас я не вижу, чтобы в сборной Украины был лидер на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров раскритиковал игроков команды за плохой настрой во время матчей Евро-2024:

«Сейчас у нас, к сожалению, идет война. Я много читал о Евро, читал много отзывов. Я читал, что некоторые говорят, что, может, мы не так настроили команду, не так дали мотивацию.

А какая может быть мотивация? Проблема в том, что все игроки разные. Кому-то нужно предоставить больше мотивации, а кто-то от этой мотивации просто выходит на поле и не понимает, что делать.

Ты не можешь найти этих игроков, потому что мотивация может давить на них. Сейчас, уже после года работы, я уже понимаю, кому нужно больше, кому нужно меньше мотивации. Но, знаете, я считаю, что... У нас была самая молодая команда на Евро. Но что такое молодая команда? Да, это очень много движений, но это не об опыте. Проблема в опыте.

Это первое Евро для меня. Это первое Евро для очень многих игроков и на этом Евро очень важен опыт не тогда, когда ты забиваешь, а когда ты пропускаешь, когда ты проигрываешь 0:1 и как ты будешь реагировать. И это важно, чтобы на поле был настоящий лидер. Раньше мы пропускали, смотрели на лидера и понимали, что сейчас будет другая игра.

А сейчас, даже если ты стоишь на бровке, ты пытаешься что предоставить... Ну, к сожалению, сейчас я не вижу, что в команде есть лидер на поле, который своим трудом, своими словами, своей работой... Во-первых, работа. Ты должен своим примером показать, что нужно делать.

Я помню матч против Северной Македонии. Первый тайм – вообще не помнил, чтобы сборная Украины так играла. Но мы забили первый мяч и это придало игрокам уверенность. Мы завершили игру, мы выиграли эту игру.

Но здесь мы играли... Я не понимаю, почему перед матчем все говорили, что мы фавориты. Румыния выиграла отборочную группу. Да, там группа была не очень, но там была Швейцария, которая, по-моему, очень крепкая команда. Не понимаю, почему все говорили, что мы 100% должны выигрывать.

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Сергей Ребров Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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DK1970
Біля поля на тренерському містку теж не бачу...
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