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  4. РЕБРОВ: На Евро совершали нелепые ошибки. Вот Лунин. Почему отдал на фланг?
Чемпионат Европы
05 августа 2024, 14:15 | Обновлено 05 августа 2024, 15:10
2162
11

РЕБРОВ: На Евро совершали нелепые ошибки. Вот Лунин. Почему отдал на фланг?

Главный тренер сборной Украины высказался об игре команды на чемпионате Европы

05 августа 2024, 14:15 | Обновлено 05 августа 2024, 15:10
2162
11
РЕБРОВ: На Евро совершали нелепые ошибки. Вот Лунин. Почему отдал на фланг?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал игру команды на Евро-2024:

«Поражение Румынии 0:3? Вообще нужно не отделять одну игру. Я игрокам говорил до турнира и после того, что турнир очень быстрый, в этом турнире нет времени на раскачку. Нет времени, чтобы выйти на игру, посмотреть, как оно будет. Надо играть с первой минуты. Я не могу сказать, если вы говорите об игре с Румынией, что мы ее проиграли по всем показателям. Я считаю, что мы неплохо играли, но в некоторых моментах мы проиграли.

К примеру, мы можем контролировать мяч. Я люблю статистику, у меня есть вся статистика, всех матчей, даже Испании, всех ведущих команд, которые играли на Евро. Но в этом матче мы контролировали мяч. Я обратил внимание после первого тайма, что мы не создавали моменты, мы не завершали атаку. Это проблема.

Я могу сказать, что по статистике, в этой игре мы очень много отбирали мяч на чужой половине, даже больше, чем топ-команды. Но, к сожалению, мы этого не использовали: не завершали атаки, у нас не было достаточно игроков в штрафной площадке, чтобы завершать эти атаки. Да, мы контролировали мяч, мы теряли мяч, мы отбирали его, снова контролировали. Это было без завершения атак.

Плюс, к сожалению, в решающих моментах мы совершали нелепые ошибки. Если мы совершаем ошибки на своей половине поля, значит, игроки так играют в своих командах. Пример Лунина. Сыграл Лунин. Почему он отдал передачу на фланг? Потому что в «Реале» с него всегда спрашивают не просто выбивать мяч вперед, а пытаться найти адресата на своей половине поля. Но я говорю, мы не «Реал» Мадрид, мы не можем так играть. У нас нет такого уровня. Иногда, когда мы под прессингом, нужно играть проще.

Я считаю, что в этом матче эти ошибки плюс то, что мы не адаптировались к обороне, которая была в Румынии, а они, я считаю, оборонялись очень компактно, очень плотно. Всегда против любой команды очень тяжело раскрывать такую ​​оборону. На мой взгляд, не только в матче с Румынией наши лидеры не показали свой уровень, не показали действительный уровень. Сейчас очень многие игроки играют в ведущих чемпионатах, но, к сожалению, наши игроки не показали уровень, который они показывают в своих чемпионатах.

Но я благодарен ребятам. Я видел, что, наверное, нужна была такая игра, потому что когда мы вышли на Словакию, мне кажется, это не была наша лучшая игра, но я видел, что игроки играли совсем по-другому. Это не только голы, атаки, контратаки. Футбол в большей степени – это переходная фаза. Что мы делаем в переходной фазе? Когда мы теряем мяч, когда мы получаем мяч. Очень важно, как мы на это реагируем.

И если посмотреть на игру со Словакией, то это была совсем другая команда. Я еще раз говорю, что не могу сказать, что это была самая лучшая игра, но это была другая команда. Это была другая команда в переходной фазе в игре с Бельгией. Я не знаю, почему мы среагировали только после какого-то очень крепкого удара в голову.

Я еще раз говорю, мы проанализировали, посмотрели все матчи и сейчас очень важно сделать выводы и дальше двигаться, – сказал Ребров.

Сборная Украины на чемпионате Европы заняла последнее место в квартете, пропустив в плей-офф Румынию, Бельгию и Словакию.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Андрей Лунин Евро-2024 Украинская ассоциация футбола
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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Комментарии 13
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nick07
блін, так хіба не тренерська робота налаштувати команду на матчі? Ну і навіть якщо винні гравці (не зрозуміли що треба грати, замало активності, помилки і т.д.) то де тренерська реакція? Коли Ребров почав робити заміни? і на кого міняти?
Україні потрібно забивати а головний треенр випускає додатково опроних півзахисників, то це проблема гравців? 
і чому той же румун зміг налаштувати своїх гравців на гру, зумів підібрати тактику на гру, а "мегакоуч" Ребров не може? 
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+4
anacreon
Нормально так накинув на Луніна. Браво, коуч. *сарказм*
То Лунін винен, що вони жодного голу не забили?
І ні словечка про Матвієнка, який своєю дурістю віддав Луніну пас, коли в нього не було часу нормально вибити.
Лунін взагалі добре грає, коли грає постійно. Коли його випустять інколи, то він втрачає тонус гри. До матчу з Вільяреалом, де йому Серлот накидав 4 голи, він сидів два  матчі на лавці, бо Куртуа набирав форуму.
Перед матчем з Румунією в нього було два матчі на лавці за Реал. І провів матч з Молдовою, де була легка прогулянка для всіх.
Коли такі качелі в голкіпера, то втрачає тонус гри. Коли він грав кожен матч декілька місяців, то грав добре.
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+3
Boodya
Тренер, який валить все на гравців, завжди втрачає свій авторитет.
Тренеру б свої проблеми і помилки висвітлити, а не "Чому Лунін віддав на фланг"
А чому тренер не налаштував гравців на Румунію? (Якщо вони вже самі цього не змогли)
Чому тренер набирає гравців по блату?
Чому тренер не змінює тактику по ходу матчу?
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+2
Nordenus
А почему вы поставили Лунина в основу, если Трубин в разы стабильней играет? Видимо потому что первый из Реала.... Ваш "гениальный" штаб аналитиков хоть смотрел матчи Трубина и Лунина, сравнивал их игру? Цирк просто...
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+2
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Boodya
Бляха, не нагадуйте
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+2
Mamay
От і весь його рівень, бий біжи, то вже нічого доброго з нього не буде
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+2
TolsTIyELF
Только чмошные тренеры и люди валят свои ошибки на других. 
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+2
DK1970
Чому віддав передачу на фланг?  Тренере! А чому Лунін а не Трубін. Таких чому ціла купа. І  всі іониі до тренера... Про свої помилки ні слова
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+1
Stanislav Matusevych
Якщо гравці у своїх клубах показують свій справжній рівень, а у збірній - ні, це ж трохи підказує, хто у цьому винний. Чому в клубних тренерів ті гравці грають у футбол, а в тренера збірної - мучаться на полі? Не хоче Ребров 2+2 скласти і прийти до очевидної відповіді?
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0
VIPsector1
Киньте цього «тренера» в улик!
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0
Ron Noiill
Про яку гру взагалі мова ,якщо 90% атак розпочинав один розпіарений дурень пасом на другого розпіареного але швидкого дурня , і той потім пробігши хз скільки ніякого не бачучи запускає м'яч в космос або дарує супернику?
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0
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