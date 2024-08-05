РЕБРОВ: На Евро совершали нелепые ошибки. Вот Лунин. Почему отдал на фланг?
Главный тренер сборной Украины высказался об игре команды на чемпионате Европы
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал игру команды на Евро-2024:
«Поражение Румынии 0:3? Вообще нужно не отделять одну игру. Я игрокам говорил до турнира и после того, что турнир очень быстрый, в этом турнире нет времени на раскачку. Нет времени, чтобы выйти на игру, посмотреть, как оно будет. Надо играть с первой минуты. Я не могу сказать, если вы говорите об игре с Румынией, что мы ее проиграли по всем показателям. Я считаю, что мы неплохо играли, но в некоторых моментах мы проиграли.
К примеру, мы можем контролировать мяч. Я люблю статистику, у меня есть вся статистика, всех матчей, даже Испании, всех ведущих команд, которые играли на Евро. Но в этом матче мы контролировали мяч. Я обратил внимание после первого тайма, что мы не создавали моменты, мы не завершали атаку. Это проблема.
Я могу сказать, что по статистике, в этой игре мы очень много отбирали мяч на чужой половине, даже больше, чем топ-команды. Но, к сожалению, мы этого не использовали: не завершали атаки, у нас не было достаточно игроков в штрафной площадке, чтобы завершать эти атаки. Да, мы контролировали мяч, мы теряли мяч, мы отбирали его, снова контролировали. Это было без завершения атак.
Плюс, к сожалению, в решающих моментах мы совершали нелепые ошибки. Если мы совершаем ошибки на своей половине поля, значит, игроки так играют в своих командах. Пример Лунина. Сыграл Лунин. Почему он отдал передачу на фланг? Потому что в «Реале» с него всегда спрашивают не просто выбивать мяч вперед, а пытаться найти адресата на своей половине поля. Но я говорю, мы не «Реал» Мадрид, мы не можем так играть. У нас нет такого уровня. Иногда, когда мы под прессингом, нужно играть проще.
Я считаю, что в этом матче эти ошибки плюс то, что мы не адаптировались к обороне, которая была в Румынии, а они, я считаю, оборонялись очень компактно, очень плотно. Всегда против любой команды очень тяжело раскрывать такую оборону. На мой взгляд, не только в матче с Румынией наши лидеры не показали свой уровень, не показали действительный уровень. Сейчас очень многие игроки играют в ведущих чемпионатах, но, к сожалению, наши игроки не показали уровень, который они показывают в своих чемпионатах.
Но я благодарен ребятам. Я видел, что, наверное, нужна была такая игра, потому что когда мы вышли на Словакию, мне кажется, это не была наша лучшая игра, но я видел, что игроки играли совсем по-другому. Это не только голы, атаки, контратаки. Футбол в большей степени – это переходная фаза. Что мы делаем в переходной фазе? Когда мы теряем мяч, когда мы получаем мяч. Очень важно, как мы на это реагируем.
И если посмотреть на игру со Словакией, то это была совсем другая команда. Я еще раз говорю, что не могу сказать, что это была самая лучшая игра, но это была другая команда. Это была другая команда в переходной фазе в игре с Бельгией. Я не знаю, почему мы среагировали только после какого-то очень крепкого удара в голову.
Я еще раз говорю, мы проанализировали, посмотрели все матчи и сейчас очень важно сделать выводы и дальше двигаться, – сказал Ребров.
Сборная Украины на чемпионате Европы заняла последнее место в квартете, пропустив в плей-офф Румынию, Бельгию и Словакию.
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Україні потрібно забивати а головний треенр випускає додатково опроних півзахисників, то це проблема гравців?
і чому той же румун зміг налаштувати своїх гравців на гру, зумів підібрати тактику на гру, а "мегакоуч" Ребров не може?
То Лунін винен, що вони жодного голу не забили?
І ні словечка про Матвієнка, який своєю дурістю віддав Луніну пас, коли в нього не було часу нормально вибити.
Лунін взагалі добре грає, коли грає постійно. Коли його випустять інколи, то він втрачає тонус гри. До матчу з Вільяреалом, де йому Серлот накидав 4 голи, він сидів два матчі на лавці, бо Куртуа набирав форуму.
Перед матчем з Румунією в нього було два матчі на лавці за Реал. І провів матч з Молдовою, де була легка прогулянка для всіх.
Коли такі качелі в голкіпера, то втрачає тонус гри. Коли він грав кожен матч декілька місяців, то грав добре.
Тренеру б свої проблеми і помилки висвітлити, а не "Чому Лунін віддав на фланг"
А чому тренер не налаштував гравців на Румунію? (Якщо вони вже самі цього не змогли)
Чому тренер набирає гравців по блату?
Чому тренер не змінює тактику по ходу матчу?