Надаль поздравил Джоковича, который собрал карьерный Golden Slam

4 августа состоялся финальный матч теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в мужском одиночном разряде, в котором Новак Джокович переиграл Карлоса Алькараса из Испании – 7:6(3), 7:6(2), собрав карьерный Golden Slam.

Рафаэль Надаль, который также может похвастаться таким достижением, обратился к Джоковичу после победы серба на Олимпиаде.

«Поздравляю, Новак. Ты собрал Golden Slam и добился того, чего хотел. Молодец», – написал Надаль.

Также испанец обратился к Алькарасу, который не сдержал слез после поражения.

«Карлос, хоть я и знаю, что сегодня для тебя тяжелый день, эта медаль очень много значит для всей страны. Со временем ты тоже посмотришь на это с такого ракурса. Спасибо за эту невероятную неделю и медаль, которую ты подарил испанскому спорту».

Отметим, что Джокович переиграл Надаля во втором раунде одиночного разряда. Рафа с Карлитосом дошли до 1/4 финала в парном разряде.

Карьерный Golden Slam – это победы на всех четырех турнирах Grand Slam и на Олимпийских играх без привязки к конкретному году. У мужчин его собирал еще Андре Агасси.