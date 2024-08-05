Надаль поздравил Джоковича, который собрал карьерный Golden Slam
Новак стал третьим мужчиной, которому это удалось
4 августа состоялся финальный матч теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в мужском одиночном разряде, в котором Новак Джокович переиграл Карлоса Алькараса из Испании – 7:6(3), 7:6(2), собрав карьерный Golden Slam.
Рафаэль Надаль, который также может похвастаться таким достижением, обратился к Джоковичу после победы серба на Олимпиаде.
«Поздравляю, Новак. Ты собрал Golden Slam и добился того, чего хотел. Молодец», – написал Надаль.
Также испанец обратился к Алькарасу, который не сдержал слез после поражения.
«Карлос, хоть я и знаю, что сегодня для тебя тяжелый день, эта медаль очень много значит для всей страны. Со временем ты тоже посмотришь на это с такого ракурса. Спасибо за эту невероятную неделю и медаль, которую ты подарил испанскому спорту».
Отметим, что Джокович переиграл Надаля во втором раунде одиночного разряда. Рафа с Карлитосом дошли до 1/4 финала в парном разряде.
Карьерный Golden Slam – это победы на всех четырех турнирах Grand Slam и на Олимпийских играх без привязки к конкретному году. У мужчин его собирал еще Андре Агасси.
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