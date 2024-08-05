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  4. ВИДЕО. Алькарас не сдержал слез после поражения от Джоковича на ОИ-2024
Теннис
05 августа 2024, 09:12 |
1110
0

ВИДЕО. Алькарас не сдержал слез после поражения от Джоковича на ОИ-2024

Карлос заплакал в ожидании церемонии награждения

05 августа 2024, 09:12 |
1110
0
ВИДЕО. Алькарас не сдержал слез после поражения от Джоковича на ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

4 августа состоялся финальный матч теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в мужском одиночном разряде, в котором Карлос Алькарас из Испании проиграл сербу Новаку Джоковичу – 6:7(3), 6:7(2).

После матча Карлитос не сдержал эмоций и заплакал в ожидании церемонии награждения. Ранее он обещал, что привезет в Испанию золотую медаль.

«Мне больно проигрывать так, как я проиграл этот матч. У меня были шансы выиграть. Я не смог их реализовать. Новак играл великолепно. Он заслуживает победу. В трудные моменты он повышал уровень игры. Он делал невероятные удары и показал невероятную игру. Я немного разочарован, но, честно говоря, я уйду с корта с высоко поднятой головой. Я отдал все силы. Бороться за Испанию было для меня всем. Я горжусь тем, как сыграл сегодня», – сказал Алькарас после финала.

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Олимпийские игры 2024 Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) теннис на Олимпиаде видео
Владимир Клепач Источник: Eurosport
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