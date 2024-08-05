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  4. Рейтинг ATP. Украинцы немного отыграли после большого падения
ATP
05 августа 2024, 09:28 |
258
0

Рейтинг ATP. Украинцы немного отыграли после большого падения

В первой десятке состоялось одно изменение

05 августа 2024, 09:28 |
258
0
Рейтинг ATP. Украинцы немного отыграли после большого падения
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Корда

На прошлой неделе мужчины сыграли на Олимпийских играх в Париже, за которые очки не начислялись, а также на турнире ATP 500 в Вашингтоне.

В столице США победил американец Себастьян Корда, он обновил лучшее достижение в мировом рейтинга – 18-е место.

Финалист Флавио Коболли впервые поднялся на 33-ю позицию.

В первой десятке состоялось одно изменение – Хуберт Хуркач поменялся местами с Алексом де Минауром.

Топ-10 рейтинга ATP

Лучшие из украинцев после большого падения немного отыгрались. Илья Марченко снова в третьей сотне, Виталий Сачков – в четвертой. Вадим Урсу обновил личный рекорд (312 место). Также «в плюсе» Вячеслав Белинский и Юрий Джавакян. Эрик Ваншельбойм и Алексей Крутых опустились в рейтинге.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке без изменений.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Себастьян Корда Флавио Коболли
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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