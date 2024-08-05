Рейтинг ATP. Украинцы немного отыграли после большого падения

На прошлой неделе мужчины сыграли на Олимпийских играх в Париже, за которые очки не начислялись, а также на турнире ATP 500 в Вашингтоне.

В столице США победил американец Себастьян Корда, он обновил лучшее достижение в мировом рейтинга – 18-е место.

Финалист Флавио Коболли впервые поднялся на 33-ю позицию.

В первой десятке состоялось одно изменение – Хуберт Хуркач поменялся местами с Алексом де Минауром.

Топ-10 рейтинга ATP

Лучшие из украинцев после большого падения немного отыгрались. Илья Марченко снова в третьей сотне, Виталий Сачков – в четвертой. Вадим Урсу обновил личный рекорд (312 место). Также «в плюсе» Вячеслав Белинский и Юрий Джавакян. Эрик Ваншельбойм и Алексей Крутых опустились в рейтинге.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке без изменений.

Чемпионская гонка ATP