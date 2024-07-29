Рейтинг ATP. Марченко и Сачко потеряли много позиций

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира категории ATP 250.

В Кицбюэле победил Маттео Берреттини, итальянец вернулся в топ-40 мирового рейтинга.

В Умаге лучшим стал Франциско Черундоло, аргентинец вернулся в топ-30.

В Атланде титул достался Йосихито Нисиоке, японец – снова в топ-50.

В первой десятке состоялось лишь одно изменение, Андрей Рублев опередил Каспера Рууда.

Топ-10 рейтинга ATP

Илья Марченко потерял очки за прошлогодний титул на хардовом челленджере в Салинасе (Эквадор) и опустился на 69 позиций. Виталий Сачко потерял очки за прошлогодний финал грунтового челленджера в Вероне и опустился в пятую сотню рейтинга ATP. У остальных таких проблем нет, многие немного спрогрессировали.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке без изменений.

Чемпионская гонка ATP