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  4. Рейтинг ATP. Марченко и Сачко потеряли много позиций
ATP
29 июля 2024, 14:20 |
115
1

Рейтинг ATP. Марченко и Сачко потеряли много позиций

Маттео Берреттини вернулся в топ-40

29 июля 2024, 14:20 |
115
1
Рейтинг ATP. Марченко и Сачко потеряли много позиций
ATP. Илья Марченко

На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира категории ATP 250.

В Кицбюэле победил Маттео Берреттини, итальянец вернулся в топ-40 мирового рейтинга.

В Умаге лучшим стал Франциско Черундоло, аргентинец вернулся в топ-30.

В Атланде титул достался Йосихито Нисиоке, японец – снова в топ-50.

В первой десятке состоялось лишь одно изменение, Андрей Рублев опередил Каспера Рууда.

Топ-10 рейтинга ATP

Илья Марченко потерял очки за прошлогодний титул на хардовом челленджере в Салинасе (Эквадор) и опустился на 69 позиций. Виталий Сачко потерял очки за прошлогодний финал грунтового челленджера в Вероне и опустился в пятую сотню рейтинга ATP. У остальных таких проблем нет, многие немного спрогрессировали.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке без изменений.

Чемпионская гонка ATP

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Phantom
Цікаво, у нас ще колись будуть сильні тенісисти ?😂
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