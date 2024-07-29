Рейтинг ATP. Марченко и Сачко потеряли много позиций
Маттео Берреттини вернулся в топ-40
На прошлой неделе мужчины сыграли три турнира категории ATP 250.
В Кицбюэле победил Маттео Берреттини, итальянец вернулся в топ-40 мирового рейтинга.
В Умаге лучшим стал Франциско Черундоло, аргентинец вернулся в топ-30.
В Атланде титул достался Йосихито Нисиоке, японец – снова в топ-50.
В первой десятке состоялось лишь одно изменение, Андрей Рублев опередил Каспера Рууда.
Топ-10 рейтинга ATP
Илья Марченко потерял очки за прошлогодний титул на хардовом челленджере в Салинасе (Эквадор) и опустился на 69 позиций. Виталий Сачко потерял очки за прошлогодний финал грунтового челленджера в Вероне и опустился в пятую сотню рейтинга ATP. У остальных таких проблем нет, многие немного спрогрессировали.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке без изменений.
Чемпионская гонка ATP
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