Защитник Кривбасса дал оценку дебютному матчу за клуб

Новичок «Кривбасса» Александр Романчук прокомментировал победу над «Черноморцем» (1:0) в рамках 1-го тура УПЛ сезона 2024/2025. Защитник также доволен дебютом на новом для себя стадионе.

«Очень счастлив, что сегодня удалось победить. Повторюсь, тоже рад, что присоединился к «Кривбассу». Счастлив быть здесь, в Кривом Роге, и снова играть в чемпионате Украины. Только положительные эмоции. Тем более мы начали сезон с победы. Поздравляю «Кривбасс» с этим успехом, двигаемся дальше.

Эмоции от первого матча на стадионе «Горняк»? Очень хороший уютный стадион, отмечу горячую поддержку болельщиков. Благодарю их, мы чувствовали, как они постоянно гнали нас вперед. Теперь готовимся к первому матчу Лиги Европы с хорошим настроением. Я уверен в нашей команде», – сказал Романчук.

Футболист усилил «Кривбасс» за несколько дней до старта сезона. С лета 2022 года он играл за венгерский «Дебрецен».