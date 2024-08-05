Игрок Металлиста прокомментировал тяжелую победу над аматорским клубом

В рамках первого предварительного этапа Кубка Украины сезона 2024/25 «Металлист» лишь в серии пенальти одолел СК «Вильхивцы» (0:0, 6:5 в серии пенальти). Вратарь харьковского Владислав Рыбак клуба поделился впечатлениями от встречи.

– Только положительные эмоции от прохода в следующую стадию, тяжело играть 120 минут. Мы еще после сборов, тоже не очень легких. Первая игра всегда такова, что нужно время втянуться. Но ничего, я считаю, что мы показали хороший футбол с боевой командой, упиравшейся до последнего. Серия пенальти – это лотерея. Здесь, пожалуй, кому больше повезет.

Эмоции перед серией пенальти? Мы готовились к этому, отрабатывали этот компонент на тренировках. Мы знали, что может придется выполнять одиннадцатиметровые, поэтому мы разбирали это более подробно с тренерами, поэтому я был уверен в себе на 100%. Я не нервничаю в этих ситуациях, чувствую себя в воротах комфортно.

Мои сэйвы? Конечно, это результат работы, которую мы проделали. Поэтому я считаю, что этот элемент обязательно нужно изучать и проходить на тренировках, чтобы в таких ситуациях быть уверенным в себе и уверенностью передавать команде.

Касательно нашей физической готовности. Конечно, повторюсь, это идет от работы на тренировках и подготовки. К тому же у нас молодая команда, молодые ребята. Сегодня соперник у нас был более возрастной, и это тоже может нам на руку сыграло. Соперники под конец уже немного потеряли силы, а нам было немного легче. К тому же нас усилили игроки по замене. Все ребята молодцы, хочу сказать всей команде спасибо, все красавчики.