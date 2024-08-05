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Украина. Премьер лига
05 августа 2024, 02:05 | Обновлено 05 августа 2024, 02:31
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0

Цифры и факты. Важнейшие события 1-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

05 августа 2024, 02:05 | Обновлено 05 августа 2024, 02:31
30
0
Цифры и факты. Важнейшие события 1-го тура УПЛ
ФК Шахтер

Наиболее важные цифры 1-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

Матч открытия чемпионата 3-й раз подряд завершается нулевой ничьей.

«Шахтер» после 7-летнего перерыва в рекордный 12-й раз стартует с крупной победы.

Горняки не знают поражений в первом матче сезона 16 лет подряд (15 побед и 1 ничья).

Дончане 15-й раз побеждают «Ворсклу» с крупным счетом, при этом впервые с преимуществом в 5 голов.

Николай Матвиенко оформляет 11-й дубль «Шахтера» в поединках с полтавчанами.

Георгий Судаков становится автором 50-го гола горняков в гостевых баталиях с бело-зелеными.

«Ворскла» 3-й год подряд проигрывает на старте сезона (мячи 2-12).

Полтавчане терпят 20-е крупное поражение в родных стенах.

Бело-зеленые 20-й раз уступают оранжево-черным на своем поле.

«Ворскла» пропускает 11 игр кряду.

«Кривбасс» 3-й раз подряд берет верх над «Черноморцем» (мячи 4-1).

Юрий Вернидуб, открывший свой 11-й сезон в УПЛ, празднует 120-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины, в том числе 30-ю – во главе криворожцев.

«Черноморец» зарабатывает 3-ю «баранку» кряду (мячи 0-5), а в гостях – 5-ю (мячи 0-9).

Одесситы становятся второй командой после запорожского «Металлурга», потерпевшей 200 поражений на чужих полях.

«Моряки» пропускают на выезде 15 матчей подряд.

«Черноморец» обходится без ничьих 14 игр кряду (+2-12).

Общая безголевая серия сине-черных достигает 302-х минут, а гостевая – 360.

ЛНЗ обновляет два клубных достижения, одержав в общем 4-ю победу подряд (мячи 7-2), а на своем поле – 3-ю (мячи 4-1).

Рекордная общая безничейная серия черкасчан достигает 8 матчей (+6-2), а домашняя – 6 (+4-2).

ЛНЗ, продливший свою сухую серия до рекордной 251-й минуты, 10-й раз играет на «ноль» в элитном дивизионе.

Третья встреча «Оболони» и «Колоса», как и две предыдущие, завершается вничью.

Андрей Цуриков становится автором 10-го дубля ковалевцев в УПЛ.

ФК Колос

Руслан Черненко на 306-й минуте прерывает «рекордную» безголевую домашнюю серию «пивоваров».

Мяч, забитый Александром Яцыком, становится 100-м, пропущенным «Ингульцом» в УПЛ.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Роман Вантух («Заря»), 1-й - 34 игрока, в том числе 12 легионеров.

В 8-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Павел Полегенько, в 6-м - Владимир Адамюк, Орест Кузык, Тарас Сакив (все - «Карпаты») и Денис Янаков («Черноморец»), в 5-м - Евгений Банада («Левый берег»), Богдан Бутко («Черноморец»), Денис Мирошниченко («Карпаты») и Максим Третьяков («Колос»).

Тарас Степаненко становится 7-м игроком, принимавшим участие в 19 украинских чемпионатах.

ФК Шахтер

20-й мяч в УПЛ забивает Андрей Цуриков (первый в ворота «Оболони»), 1-й - Марк Ассинор (в 1-й игре), Владимир Белоцерковец (в 8-й) и Олег Слободян (в 18-й).

1-й дубль в чемпионатах Украины делают Николай Матвиенко (в 165-м матче) и Андрей Цуриков (в 216-м).

Автором первого гола УПЛ-2024/25 на 96-й минуте, начиная со старта сезона, становится полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб.

Форвард «Шахтера» Данила Сикан забивает первый мяч «джокеров» в этом чемпионате.

4-й пенальти из 4-х реализовывает Георгий Судаков.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывает Ян Костенко (во 2-й игре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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