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WTA
05 августа 2024, 01:35 | Обновлено 05 августа 2024, 02:04
246
0

Украинская теннисистка снялась с супертурнира в Торонто еще до его начала

Ангелина Калинина сообщила в социальных сетях, что из-за болезни не сможет сыграть

05 августа 2024, 01:35 | Обновлено 05 августа 2024, 02:04
246
0
Украинская теннисистка снялась с супертурнира в Торонто еще до его начала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) не сыграет на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

Об этом украинка сообщила в своих социальных сетях:

«К сожалению, из-за болезни, которая началась у меня во время Олимпиады, я пропущу в этом году турнир в Торонто. Я уже поправляюсь, но мне еще нужно время, чтобы прийти в себя», – написала Ангелина в Instagram-сториз.

Ангелина в 1-м раунде крупных соревнований в Канаде должна была сыграть против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 34). Место Ангелины займет лаки-лузер.

Калинина также не приняла участие на Олимпийских играх в Париже. Именно в столице Франции спортсменка и заболела, из-за чего ей пришлось отказаться от борьбы еще до старта самого турнира.

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Ангелина Калинина болезнь WTA Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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