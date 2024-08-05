Украинская теннисистка снялась с супертурнира в Торонто еще до его начала

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) не сыграет на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

Об этом украинка сообщила в своих социальных сетях:

«К сожалению, из-за болезни, которая началась у меня во время Олимпиады, я пропущу в этом году турнир в Торонто. Я уже поправляюсь, но мне еще нужно время, чтобы прийти в себя», – написала Ангелина в Instagram-сториз.

Ангелина в 1-м раунде крупных соревнований в Канаде должна была сыграть против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 34). Место Ангелины займет лаки-лузер.

Калинина также не приняла участие на Олимпийских играх в Париже. Именно в столице Франции спортсменка и заболела, из-за чего ей пришлось отказаться от борьбы еще до старта самого турнира.